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  4. İki büyük deprem sonrası bu hale geldi! Fay hattının geçtiği köy toprağa gömüldü

İki büyük deprem sonrası bu hale geldi! Fay hattının geçtiği köy toprağa gömüldü

17.02.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 11 ilden biri olan Hatay'dan çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Antakya ilçesine bağlı fay hattının geçtiği Demirköprü köyünde evler yaklaşık 3 metre yerin dibine gömüldü. Vatandaşlar, yıkılan evler için yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem büyük yıkıma neden oldu. İlçenin Demirköprü köyünden geçen fay hattı yerleşim alanlarının bir kısmını Asi Nehri'ne sürükledi. Yaklaşık 3 metre yerin dibine çöken evlerde yaşayan köylüler ise canlarını son anda kurtardı.

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Yaklaşık 30 metre Asi Nehri'ne kayan evlerin içindeki eşyaların bir kısmı ise su seviyesinin yükselmesiyle nehre kapıldı.

Köylüler ise canlarını kurtardıkları için sevinirken, yıkılan evleri için yetkililerden yardım istedi. (İHA)

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deprem Hatay Kahramanmaraş fay hattı

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