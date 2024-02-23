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  4. İlk kez ortaya çıkarıldı! Depremin en korkunç saniyesini paylaştılar: O bölgelerden uzak durmamız lazım

İlk kez ortaya çıkarıldı! Depremin en korkunç saniyesini paylaştılar: O bölgelerden uzak durmamız lazım

23.02.2024 08:57 | Son Güncelleme:
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6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla vatandaşımızı kaybetmiştik. ODTÜ'lü bilim insanları depremi saniye saniye inceledi ve 24. saniyede 'enerji patlaması' yaşandığını tespit etti. İlk kez elde edilen veriler sonucunda ortaya çıkarılan tespitler dünyanın en prestijli bilimsel dergisi Science'ta yayınlandı. Prof. Dr. Erdin Bozkurt, "Bu makale bize gösteriyor ki fay ve fay bölgesinden uzak durmalıyız." dedi.

ODTÜ'lü bilim insanları, 6 Şubattaki ilk depremde felakete neden olan yıkımların, kırılmanın üzerinden geçen 24'üncü saniyede fay hatlarının kesişmesiyle oluşan "enerji patlaması" sonucu oluştuğuna dair tespitlerini, Science dergisinde yayımladıkları makaleyle bilim dünyasına duyurdu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Felakete neden olan fay hatlarının nasıl hareket ettiğinin saniye saniye bilimsel verilerle ortaya konulduğu çalışmayla pek çok bilinmez aydınlatılmış oldu. ODTÜ'lülerin çalışması, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü veya etrafı yerine 47,5 kilometre uzakta yıkıcı etkiler yaratması ve iki büyük depremin, 9 saat arayla, peş peşe gerçekleşmesi özelliğiyle, bilinen tüm depremlerden farklılar taşıdığını gösterdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA

Makalenin yazarlarından ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Bozkurt, Türkiye'de 6 Şubat'taki depremlerin, sadece Türkiye'de değil, dünyada da son yüzyılda oluşan en büyük depremler arasında bulunduğunu vurguladı.

"BEKLENEN BİR DURUM DEĞİLDİ"

"BEKLENEN BİR DURUM DEĞİLDİ"

Kahramanmaraş merkezli deprem dizisinin, Arap levhasının kuzeye doğru bir adım atması, Anadolu levhasının ise batıya sıçrayarak tepki vermesinin doğal bir sonucu olarak geliştiğini belirten Bozkurt, ancak 6 Şubat'taki ilk depremden 9 saat sonra ikinci büyük depremin peş peşe gerçekleşmesinin bilimsel olarak beklenen bir durum olmadığına işaret etti. Prof. Dr. Erdin Bozkurt, bu durumu bilimsel olarak incelemek üzere sahada çalışmalara başladıklarını, bu çalışmalara Çin'de doktora yapan öğrencisinin de dahil olduğunu anlattı.

BİRÇOK ARAÇ KULLANILDI

BİRÇOK ARAÇ KULLANILDI

Sahada 5 hafta süren araştırmalarında çoğunlukla deprem üreten faylar üzerindeki deformasyonu, depreme kaynaklık eden faylar boyunca meydana gelen yer değiştirmeleri ve miktarlarını incelediklerini aktaran Bozkurt, dron görüntüleriyle haritalama ve gözlem yaptıklarını, ayrıca uydu görüntüleri ve dünyanın değişik kaynaklarında yer alan depreme ait kayıtları ayrıntılarıyla incelediklerini bildirdi.

DÜNYAYLA PAYLAŞTIK

DÜNYAYLA PAYLAŞTIK

Faydan topladıkları verileri analiz ettiklerini aktaran Bozkurt, "Çok farklı bir deprem olduğu için buradan elde edilen verilerin bilim dünyasıyla paylaşılması gerekiyordu. Science dergisinde yayımlanan makalemizle bu depremle ilgili pek çok soruyu yanıtladık ve bilim dünyasıyla paylaştık." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem ODTÜ 6 şubat
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