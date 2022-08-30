İlk kez TEKNOFEST KARADENİZ'de! Tüm gözler ona çevrildi: Ziyaretçiler akın etti

Samsun'da TEKNOFEST heyecanı! Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde ilk kez sergilenen Bayraktar Kızılelma ilgi odağı oldu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağını yakından görmek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

TEKNOFEST 2022'DE 'BAYRAKTAR KIZILELMA' HEYECANI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.

Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.