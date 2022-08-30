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  4. İlk kez TEKNOFEST KARADENİZ'de! Tüm gözler ona çevrildi: Ziyaretçiler akın etti

İlk kez TEKNOFEST KARADENİZ'de! Tüm gözler ona çevrildi: Ziyaretçiler akın etti

30.08.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergilenmeye başladı. Öte yandan TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi 'Aslan' da TEKNOFEST 2022 özel bölümüyle yayımlanacağı bildirildi. İşte TEKNOFEST 2022 heyecanından ayrıntılar...

Samsun'da TEKNOFEST heyecanı! Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde ilk kez sergilenen Bayraktar Kızılelma ilgi odağı oldu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağını yakından görmek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

TEKNOFEST 2022'DE 'BAYRAKTAR KIZILELMA' HEYECANI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.
Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.
TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.
Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.
Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.
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Anahtar Kelimeler:
Teknofest bayraktar
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