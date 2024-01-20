İşte Türkiye için tarihi an! Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu çerçevesinde uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) kenetlenişi gerçekleşti. Tüm Türkiye'de heyecan doruktayken bu tarihi günde vatandaşlar kent meydanlarından tarihi anları takip etti. İşte kapsülün uzay istasyonuna geldiği tarihi günde tüm detaylar...

Kenetlenme işlemi sonrasında astronotlar için karşılama töreni TSİ 15:30'da yapılacak. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

