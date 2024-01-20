İşte Türkiye için tarihi an! Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu çerçevesinde uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) kenetlenişi gerçekleşti. Tüm Türkiye'de heyecan doruktayken bu tarihi günde vatandaşlar kent meydanlarından tarihi anları takip etti. İşte kapsülün uzay istasyonuna geldiği tarihi günde tüm detaylar...
Ax-3 on-orbit pic.twitter.com/wGBzi1FBv3— SpaceX (@SpaceX) January 20, 2024
Kenetlenme işlemi sonrasında astronotlar için karşılama töreni TSİ 15:30'da yapılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güncel kenetlenme saatini vererek "Güncel kenetlenme saati: 13:45" dedi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) geldi.
Axiom Space, çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün UUİ'ye yaklaşma sürecini internet sitesinden canlı yayınladı.
Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan araç TSİ 13.43 itibarıyla UUİ'ye kenetlendi.
Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu ekibi, uzay istasyonunda İran asıllı Amerikalı astronot Yasmin Moghbelli komutasındaki ekip karşılayacak.
Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından 24 Ağustos 2023’de uzaya gönderilen 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) 26 Ağustos’ta ulaşmıştı. NASA’dan Yasmin Moghbeli’nin liderliğindeki ekipte, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roskosmos) kozmonot Konstantin Borisov yer almıştı.