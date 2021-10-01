Influencer nedir, ne anlama gelir? İnfluencer’lar nasıl para kazanıyor?

'Influencer' kelimesinin anlamı araştırılıyor. Özellikle sosyal medyayı yakından takip eden kişiler ve bu mesleğe girmek isteyen kişiler tarafından detaylar merak ediliyor. Peki Influencer nedir, ne demektir?

INFLUENCER NEDİR?

Sosyal medya üzerinde ve YouTube’da saniyeler içinde etkileşim sağlamaya yarayan Influencer mesleğinin ne anlama geldiği ve detayları merak ediliyor. Günümüzün merak edilen meslekleri arasında bulunan İnfluencer, Türkiye’de de uzun zamandır çokça konuşularak etkisini sürdürüyor.

Influencer, kelime anlamı olarak etkileyen kişi anlamına geliyor. Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan ve paylaşımlarıyla binlerce kişiye ulaşan Influencer ismi veriliyor. İnfluencer olan kişiler takipçilerinin satın alma kararlarında oldukça başarılı olan kişiler oluyor. Bu nedenle markaların işbirliğinde bulundukları kişiler oluyor.

Etkileyici pazarlama veya özgün ismiyle Influencing, sosyal etkiye sahip olan İnternet ünlülerinin onaylarını ya da ürün yerleşimlerini içeren bir sosyal medya pazarlaması türü olarak biliniyor. Etkileyici içeriğe örnek olarak Influencer'ların potansiyel bir alıcının rolünü oynadıkları ya da üçüncü şahıslar olarak yer alabilecekleri referans reklamlar gösterilebilmekte.