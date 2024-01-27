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  4. İnşaat Müteahhitleri Derneğine operasyon! O bilgi üzerine harekete geçildi

İnşaat Müteahhitleri Derneğine operasyon! O bilgi üzerine harekete geçildi

27.01.2024 14:43 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine jandarma tarafından yapılan operasyonda kumar oynayan 45 kişiye 289 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye’de faaliyet gösteren İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğinde kumar oynatıldığı bilgisi alındı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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FETHİYE'DE KUMAR OPERASYONU

Jandarma ekipleri tarafından dernek binasına yapılan operasyonda elektrik prizine takılı tombala makinesi, 180 adet pinpon topu, 150 adet tombala kartı, numara levhası, 2 adet haberleşme için el telsizi, gözetlemek için kamera, çok miktarda tombala pulu, 5 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 750 TL para ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 45 şahsa toplam 289 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 10 şüpheli şahıs ile uyuşturucu madde bulunduran bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Müteahhit Muğla Fethiye kumar İnşaat dernek operasyon
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