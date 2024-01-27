İnşaat Müteahhitleri Derneğine operasyon! O bilgi üzerine harekete geçildi

Jandarma ekipleri tarafından dernek binasına yapılan operasyonda elektrik prizine takılı tombala makinesi, 180 adet pinpon topu, 150 adet tombala kartı, numara levhası, 2 adet haberleşme için el telsizi, gözetlemek için kamera, çok miktarda tombala pulu, 5 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 750 TL para ele geçirildi.