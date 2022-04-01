Instagram daha da kolaylaşıyor: Yeni özellikler duyuruldu

Instagram, yeni özellikler eklemeyi sürdürüyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan platform, son olarak Instagram üzerinden mesajlaşmak isteyen kullanıcıların işini biraz daha kolaylaştırmak adına adım attı. Meta'ya bağlı olan uygulama, DM yoluyla mesajlaşan kullanıcıları yakından ilgilendiren yeni özelliklerini duyurdu.

INSTAGRAM'DAN YENİ ÖZELLİK DUYURULARI PEŞ PEŞE GELDİ

Instagram'ın duyurduğu ilk özellik, uygulamada gezinirken bir DM aldığınızda gelen mesaja ulaşmanızı kolaylaştırıyor. Artık Instagram'dayken gelen yeni bir mesajı gelen kutunuza gitmeden yanıtlayabileceksiniz.

İkinci özellik ise birbirlerine DM üzerinden gönderi paylaşmayı seven kullanıcılara hitap ediyor. Bu özellik ile en yakın arkadaşlarınıza gönderi gönderebilmek için paylaş düğmesini basılı tutmanız yeterli oluyor. Arkadaşlarınızın profil fotoğraflarının olduğu bir kutucuk açılıyor ve böylece bir gönderiyi bu arkadaşlarınızdan birine hızlıca gönderebiliyorsunuz.

Instagram ayrıca, Messenger'ın daha önce gösterdiği güncellemeye benzer bir şekilde Slack tarzı "@silent" kısayolu da ekliyor. Böylece mesajınıza "@silent" komutu ekleyerek gece geç saatlerde veya meşgul olduklarında arkadaşlarınıza haber vermeden mesaj göndermeniz sağlanıyor.

Ayrıca, artık gelen kutunuzun üst kısmında kimlerin çevrimiçi olduğunu ve sohbet etmek için uygun olduğunu görebiliyor, anket çıkartması aracılığıyla da grup sohbetinizde bir anket oluşturabiliyorsunuz.