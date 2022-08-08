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  4. İran'da Muharrem ayı etkinliklerinde dikkat çeken görüntüler! Gören dönüp bir daha bakıyor

İran'da Muharrem ayı etkinliklerinde dikkat çeken görüntüler! Gören dönüp bir daha bakıyor

08.08.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da, Muharrem ayının 8. günü dolayısıyla bazı Şii grupları etkinlik düzenledi. Etkinliklerde, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri anılırken, el ve yüzlerini kırmızı ile siyah renge boyayan insanlar dikkat görüntüler oluşturdu.

İran'da düzenlenen Muharrem ayı etkinliklerinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. İsfahan eyaletinde düzenlenen etkinlikte Hz. hüseyin ve Kerbela şehitleri anılırken, el ve yüzlerini, "cinleri" temsilen kırmızı ve siyah renge boyayan vatandaşlar farklı görüntüler oluşturdu.

İRAN'DA BİRBİRİNDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Nuşabad şehrinde Muharrem ayının 8. günü dolayısıyla bazı Şii grupları etkinlik düzenledi.
Hz. Hüseyin ve diğer Kerbela şehitleri muhtelif ritüellerle anıldı.
Ellerini ve yüzlerini kırmızı ve siyah renge boyayarak "cinleri" temsil eden vatandaşlar, farklı görüntüler oluşturdu.
Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı, 10 Ekim 680'de, bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbelâ şehrinde, Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'ye bağlı küçük bir birlik ile Emevi halifesi I. Yezid'in ordusu arasında cereyan etmiştir.
Hüseyin ve ehlibeytten 72 kişi şehit edilmiştir.
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Anahtar Kelimeler:
İran kerbela
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