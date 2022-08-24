HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSKİ'nin 'musluk suyu' çağrısı kafaları karıştırmıştı! "Kesinlikle" diyerek anlattı: Aşırı oranda arttı

İSKİ'nin 'musluk suyu' çağrısı kafaları karıştırmıştı! "Kesinlikle" diyerek anlattı: Aşırı oranda arttı

24.08.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda su kaynaklarında riski giderek artan bir tehlike ortaya çıktı. Çoğalarak suyun yüzeyine alg patlaması olarak çıkan siyanobakteriler, tüm canlıların sağlığını tehdit ediyor. Bu durum İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın İstanbullulara musluk suyu içme çağrısını anımsatırken siyanobakteri tehlikesiyle ilgili uyarılar Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici'den geldi. Kesici, aşırı siyanobakteri yüklü sular sonucu oluşabilecek hastalıklara karşı uyarıyor.

Siyanobakteri tehlikesi patlak verdi! İçme sularında görülen, canlılığı engelleyen, tarıma zarar veren ve başta karaciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığa yol açan siyanobakterilere karşı Dr. Erol Kesici önlem alınması gerektiği yönünde uyardı. Geçtiğimiz günlerde ise İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Başa, “Bugün kime sorsak, İstanbul’da musluk suyunun içilmeyeceğini söyleyecektir. Oysa biz bunun tam tersini söylüyoruz. İstanbul’da su musluktan içilir diyoruz" demiş ve "Bu ekonomik kriz ortamında, İstanbullulara musluktan su içme çağrısı yapıyor ve aile bütçelerine bir nebze de olsa destek olmaya çalışıyoruz” diyerek çağrıda bulunmuştu. İşte, denizlerde müsilajı da meydana getiren, İstanbul'da da görülen siyanobakteri tehlikesinin tüm ayrıntıları...

"BUNLARI BIRAKIN İÇMEYİ..."

İstanbul'da Sazlıbosna gölünde de görülen siyanobakteriler, çoğalarak alg patlaması olarak yüzeye çıkıyor. Su kaynaklarını tehdit eden önemli bir sorun olan siyanobakterilerin göl ve su kaynaklarındaki balıkların oksijensiz kalarak boğulmalarına sebebiyet verdiği belirtiliyor.
Son zamanlarda siyanobakterilerin artış gösterdiğini belirten Dr. Kesici, bu nedenle önlemlerin alınmasında titizlikle davranılması gerektiğini vurguladı. Dr. Erol Kesici, kirlilik yükünün de aşırı oranda arttığına işaret ederek siyanobakterilerin, doğal su bitkilerinin üzerine tutunarak, onların oksijenini engellediğini ve çürümelerine neden olduğunu belirtti.
Kesici, son yıllarda göllerde mavi-yeşil alg gibi isimlerle de anılan siyanobakteri tehlikesinin ciddi boyuta ulaştığını söyledi.

"GÖLLERİMİZİN BİRÇOK KISMI DİP ÇAMURU İLE DOLU, HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇOĞALIYORLAR"

"GÖLLERİMİZİN BİRÇOK KISMI DİP ÇAMURU İLE DOLU, HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇOĞALIYORLAR"
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, siyanobakterilerin mavi ve yeşil alg olarak dünyanın en yaşlı mikroorganizmaları olduğunu belirterek şöyle dedi:
"Yaşları, 3.5 - 4 milyar yaşında olup ancak mikroskop ile görülebilen ve suların aşırı kirlenmeleri sonucu koloniler oluşturarak suyu yeşil renge boyayan, denizlerde müsilajı meydana getiren mikroorganizmalara siyanobakteri adını veriyoruz. Çok tehlikeliler, hem toksikler hem de toksin yaymaları nedeniyle çok tehlikeli oldukları bilinmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İSKİ karaciğer kanseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Samimi görüntüler olay olmuştu! Eşinden ayrıldı

Samimi görüntüler olay olmuştu! Eşinden ayrıldı

Cüneyt Özdemir'den sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla!

Cüneyt Özdemir'den sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla!

İlginizi Çekebilir

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Doğru yerde, doğru zamandaydı! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Doğru yerde, doğru zamandaydı! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.