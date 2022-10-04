İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 4 Ekim sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ su kesintisi listesi İstanbullu vatandaşlar tarafından merak konusu olurken kurumdan 4 Ekim 2022 Salı günü için yazılı açıklama yayımlandı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle olacak kesintilere ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında İSKİ su kesintisi listesi için sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İski tarafından 4 Ekim 2022 Salı günü paylaşılan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...
4 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı 4 Ekim Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 4 Ekim 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada su kesintisi yaşanacak ilçelere yer verildi.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 4 EKİM 2022 SALI
ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : Esatpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2022 13:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Kumburgaz Mah,Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
PENDİK
Etkilenen Mahalleler : Çamçeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2022 13:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ZEYTİNBURNU
Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Gökalp Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2022 13:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ŞİŞLİ
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 04.10.2022 14:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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