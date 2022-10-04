İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 4 Ekim sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ su kesintisi listesi İstanbullu vatandaşlar tarafından merak konusu olurken kurumdan 4 Ekim 2022 Salı günü için yazılı açıklama yayımlandı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle olacak kesintilere ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında İSKİ su kesintisi listesi için sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İski tarafından 4 Ekim 2022 Salı günü paylaşılan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...