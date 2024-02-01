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  4. İstanbul'da hangi aday önde? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? DEM Parti ve YRP aday çıkarırsa... Kaç puan fark olduğunu canlı yayında açıkladı

İstanbul'da hangi aday önde? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? DEM Parti ve YRP aday çıkarırsa... Kaç puan fark olduğunu canlı yayında açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.02.2024 06:58 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da son seçim anket sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Seçim yarışının Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği belirtilen kentte, son durum yakından takip ediliyor. Vatandaşlar İstanbul'da hangi aday önde? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Kaç puan fark var? sorularına yanıt ararken; Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu. "CHP'nin yaptığı ankette de böyle" diyen Kurum, puan farkını da açıkladı.

İstanbul son seçim anketi... 31 Mart'ta yapılacak seçimlere geri sayım sürerken, en çok İstanbul sonuçları merak ediliyor. Muhalefetin bu kez birden çok adayla gireceği seçimlerin CHP'nin adayı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında geçeceği tahmin ediliyor. Seçimlere iki ay gibi bir süre kalırken, son anket sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlar İstanbul'da hangi aday önde? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Kaç puan fark var? sorularına yanıt ararken; Kurum yaptırdıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. İstanbul'daki anketlerde öne geçtiklerini iddia eden Kurum, "CHP'nin yaptığı ankette de böyle" dedi ve puan farkını da açıkladı.

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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, tv100'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimler için İstanbul özelinde hazırladığı projeleri paylaşan Kurum, elindeki son seçim anketinin sonuçlarını da açıkladı.

"COŞKUYU GİTTİĞİM HER YERDE GÖRÜYORUM"

"COŞKUYU GİTTİĞİM HER YERDE GÖRÜYORUM"

Sürekli sahada olduğunun altını çizen Kurum, "Yoğun bir şekilde sahadayız. Yoğun bir mesai içerisindeyiz. 59 gün kaldı seçime. İlk günden itibaren çarşıda, pazarda esnafımızın yanında çalışma temposu yürütüp İstanbullular ile kucaklaşıyoruz. İstanbul'daki heyecanı, coşkuyu gittiğim her yerde görüyorum. Gittiğimiz her sokakta yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

"GERİDEYDİK ÖNE GEÇTİK"

"GERİDEYDİK ÖNE GEÇTİK"

İstanbul seçim anketlerinde ilk başlarda geride olduklarını belirten Kurum, şu an için öne geçtiğini iddia etti.

"1,5 PUAN ÖNDEYİZ"

"1,5 PUAN ÖNDEYİZ"

Yaptırdığı son anket sonucunu paylaşan Kurum, "Biz adaylıktan sonra anket yaptık 2 puan gerideydik. Lansmandan 1 hafta önce anket yaptırdım. Şuan biz 1,5 puan öndeyiz." diye konuştu.

"DEM PARTİ VE YRP ADAY GÖSTERİSE..."

"DEM PARTİ VE YRP ADAY GÖSTERİSE..."

Kurum, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle. Bu yaptığımız ankette DEM Parti ve YRP aday gösteriyor"

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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi İstanbul Murat Kurum
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