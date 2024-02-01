İstanbul'da hangi aday önde? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? DEM Parti ve YRP aday çıkarırsa... Kaç puan fark olduğunu canlı yayında açıkladı

İstanbul son seçim anketi... 31 Mart'ta yapılacak seçimlere geri sayım sürerken, en çok İstanbul sonuçları merak ediliyor. Muhalefetin bu kez birden çok adayla gireceği seçimlerin CHP'nin adayı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında geçeceği tahmin ediliyor. Seçimlere iki ay gibi bir süre kalırken, son anket sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlar İstanbul'da hangi aday önde? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Kaç puan fark var? sorularına yanıt ararken; Kurum yaptırdıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. İstanbul'daki anketlerde öne geçtiklerini iddia eden Kurum, "CHP'nin yaptığı ankette de böyle" dedi ve puan farkını da açıkladı.