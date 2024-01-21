İstanbul'da kim önde? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Son seçim anketi: '1 puan önde' diyerek açıkladı... İşte partilerin son oy oranı

İstanbul seçim anketi... 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları büyük oranda netleşirken, yerel seçim anket sonuçları da gelmeye başladı. Özellikle gözlerin çevrildiği İstanbul'da kimin önde olduğu merak edilirken; Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde? sorusuna yanıt aranmaya başladı. Habertürk canlı yayına katılan Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, son yaptığı İstanbul anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
2019'da yapılan seçim sonuçlarını hatırlatan Aktaş, 2019'da tekrarlanan ilk seçimde adayların birbirlerine yakın olarak aldıkları oy oranlarına dikkat çekti. Yarışın buradan başlayacağını belirten Aktaş, iki aday arasındaki puan farkının 1 olduğunu söyledi.
Aktaş; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin İstanbuldaki oy oranlarını da açıkladı.
İhsan Aktaş'ın açıklamalarından önemli başlıklar şu şekilde:
"Bizim çalışmalarımız iki yıl önceden başladı. Bir tarafın adayı belli, diğer tarafın adayı belli değildi ama çalışmalarımızı yaptık. İki yıl önce tablo 31 Mart 2019'daki ilk seçim sonuçlarına benzer bir orana gelmişti.
Yani bir taraf 48,61 diğer taraf ise 48,77 gibi bir durum. Yarış buradan başlayacak.
Hatta bir yıl önce yaptığımız araştırmada, Millet İttifakı henüz dağılmamıştı. O zaman da AK Parti 1 puan öndeydi.
Parti olarak bakıldığında 'Oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' diye sorulduğunda AK Parti yüzde 44, CHP yüzde 42 oy alıyor.
DEM Partisi erimiş; baktığınız zaman kendisine 2,5-3'lük bir oy kalmış.
MHP'nin de oyları AK Parti içinde erimiş; yüzde 3 seviylerinde bir oyu var.
İYİ Parti'nin oyu ise 3,8.
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'daki oyu ise yaklaşık yüzde 4-4,5 civarında.