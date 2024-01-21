İstanbul'da kim önde? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Son seçim anketi: '1 puan önde' diyerek açıkladı... İşte partilerin son oy oranı

İstanbul seçim anketi... 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları büyük oranda netleşirken, yerel seçim anket sonuçları da gelmeye başladı. Özellikle gözlerin çevrildiği İstanbul'da kimin önde olduğu merak edilirken; Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde? sorusuna yanıt aranmaya başladı. Habertürk canlı yayına katılan Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, son yaptığı İstanbul anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

2019'da yapılan seçim sonuçlarını hatırlatan Aktaş, 2019'da tekrarlanan ilk seçimde adayların birbirlerine yakın olarak aldıkları oy oranlarına dikkat çekti. Yarışın buradan başlayacağını belirten Aktaş, iki aday arasındaki puan farkının 1 olduğunu söyledi.

