İstanbul'da minibüsçüler kontak kapattı

Yaklaşık 210 minibüsün şoförü ve hat sahibi, Sultangazi Arnavutköy Yolu Kayabaşı Mevki'nde bir araya gelerek kontak kapattı. Minibüslerini yol kenarına park eden şoförler, kahyalık adı altında zorla kendilerinden para toplandığını iddia ederek, eylem yapmak istedi. Olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, yapılanın yanlış bir uygulama olduğunu ve araçların olay yerinden kaldırılmasını istedi. Yapılanın yasal olmadığını söyleyen Sevgi, uzun süre hat sahiplerini ve şoförleri ikna etmek için dil döktü.

MİNİBÜSÇÜLER DERNEK BAŞKANINA TEPKİ GÖSTERDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Gaziosmanpaşa Arnavutköy Minibüsçüler Derneği Asaf Emin Durmuş da üyelerini ikna etmek istedi. Yapılanın yasal olmadığını söyleyen Durmuş'a, minibüs şoförleri tepki gösterdi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan, "Kahyalar olur olmaz yerlerde haklarından daha fazla ücret talep etmektedirler" dedi. Asaf Emin Durmuş, kahyalık sistemine yönelik yasal bir süreç için girişimde bulunmadıklarını, minibüs hat sahiplerinin bu konuda şikayetçi olması gerektiğini söyledi.

"PARA VERMEDİĞİMİZ ZAMAN BİZİ DARP EDİYORLAR" 20 yıldır minibüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Bilal Aslan, "Hayatımda böyle rezillik, böyle hırsızlık görmedim. Biz alnımızın derdi ile para kazanmanın derdindeyiz. Ama her adım başında bir tane kahya var.