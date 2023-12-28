İstanbul'da o ambulans siren çalıp yol istedi... Arkasından kirli bir tezgah çıktı! İçindekiler de sağlıkçı ama gerçek göründüğü gibi değil

İstanbul, 'bu kadar da olmaz' dedirten bir olaya sahne oldu. İçinde gerçekten de sağlık personellerinin olduğu bir ambulansın İstanbul'da ilçe ilçe, kapı kapı dolaşıp uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öğrenildi. Ambulansın durdurulmayacağı düşüncesinin verdiği cesaretle bu işi yapan şahıslar, sanki acil bir hasta taşıyormuş gibi şehir içinde siren çaldı ve diğer sürücülerden yol istedi. Şahıslar yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...



