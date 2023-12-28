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İstanbul'da o ambulans siren çalıp yol istedi... Arkasından kirli bir tezgah çıktı! İçindekiler de sağlıkçı ama gerçek göründüğü gibi değil

28.12.2023 09:49 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da akıllara durgunluk veren kirli bir tezgah ortaya çıkarıldı. Üstelik bu kirli oyunda zehir tacirleri bir de ambulansı kullandı. İstanbul Emniyeti'nin bir süredir şüphelenip takibe aldığı özel bir ambulansın uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öğrenildi. İçindekiler de gerçekten sağlık personeliydi ama aynı zamanda birer zehir taciriydi. Zehir tacirlerinin 'Nasıl olsa polis durdurmaz' diyerek İstanbul'da kapı kapı dolaşıp ellerindeki beyaz poşetle uyuşturucu taşıdığı öğrenildi.

İstanbul, 'bu kadar da olmaz' dedirten bir olaya sahne oldu. İçinde gerçekten de sağlık personellerinin olduğu bir ambulansın İstanbul'da ilçe ilçe, kapı kapı dolaşıp uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öğrenildi. Ambulansın durdurulmayacağı düşüncesinin verdiği cesaretle bu işi yapan şahıslar, sanki acil bir hasta taşıyormuş gibi şehir içinde siren çaldı ve diğer sürücülerden yol istedi. Şahıslar yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...


Keşfet

ÖZEL AMBULANSLA UYUŞTURUCU SEVKİYATI

ATV'de yer alan habere göre; şahısların ambulansla sanki acil bir hasta taşıyormuş gibi siren çalıp yol istediği, sürücülerin de yol verdiği öğrenildi. Sürücüler yol verdi ancak o özel ambulansın içinde aslında hasta yoktu. Zehir tacirlerinin kendilerine sağlıkçı süsü verip ambulansla İstanbul'da kapı kapı gezdiği, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı.

Bahçelievler asayiş büro ekipleri ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler uzun zamandır bu ambulansın peşindeydi. Ekipler adım adım her yerde bu ambulansı ve içindekileri takip etti. Ardından da bir hafta önce, saat 16.30 sularında bu ambulans durduruldu.

Bahçelievler Asayiş Büro ekibi bir süre önce şüphelenip ambulansı takibe almıştı. Zehir tacirleri 'Nasıl olsa polis durdurmaz' diyerek ambulansla ilçe ilçe gezip ellerindeki beyaz poşette uyuşturucu taşıyordu. Çok geçmeden de kirli oyunları ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Özel ambulansla yapılan uyuşturucu sevkiyatından görüntüler de ortaya çıktı.

Bağcılar'daki o görüntülerde şahısların elinde yine o beyaz poşet ve içinde de uyuşturucu vardı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu ambulans
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