İstanbul'da öğrenci servisini kaçırmıştı! Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmeye çalışmış... Detaylar akılalmaz, suç dosyası kabarık

Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta, dün sabah saatlerinde, Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra bir kişi tarafından kaçırılmıştı. Yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırmıştı. Şüpheli bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım." diyerek araçtan indirmişti. Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçerken, gasp edilen servis minibüsü, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.

