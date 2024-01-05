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  4. İstanbul'da öğrenci servisini kaçırmıştı! Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmeye çalışmış... Detaylar akılalmaz, suç dosyası kabarık

İstanbul'da öğrenci servisini kaçırmıştı! Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmeye çalışmış... Detaylar akılalmaz, suç dosyası kabarık

05.01.2024 16:43 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de öğrencilerin olduğu servis minibüsünü kaçırıp Pendik'te bırakan şahsın sonrasında Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmeye çalıştığı öğrenildi. Kapıda Cumhurbaşkanlığı korumalarınca durdurulunca "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" şeklinde konuşması üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Daha önce aralarında mala zarar verme, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma suçlarından 13 kaydı olduğu belirlendi. Şahıs, adliyeye sevk edildi.

Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta, dün sabah saatlerinde, Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra bir kişi tarafından kaçırılmıştı. Yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırmıştı. Şüpheli bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım." diyerek araçtan indirmişti. Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçerken, gasp edilen servis minibüsü, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.

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KADIKÖY’DE ÖĞRENCİ SERVİSİ KAÇIRAN ŞÜPHELİYLE İLGİLİ AKILALMAZ DETAYLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin 34 yaşındaki T.N. olduğunu belirleyen polis, onu her yerde aramaya başladı. Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin işlediği suçlar arasında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak olduğu tespit edildi.

Şüphelinin bekar olduğu ve herhangi bir işinin de olmadığı belirlendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ÖNÜNDE YAKALANDI

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ÖNÜNDE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskınlar yaparken, Ankara'dan gelen bir haber aramaların yönünü buraya kaydırdı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gelen bir kişinin içeri girmek istediği, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurduğu öğrenildi.

"BEN BURAYA GELMEK İÇİN OKUL SERVİSİ KAÇIRDIM" DEMİŞ

"BEN BURAYA GELMEK İÇİN OKUL SERVİSİ KAÇIRDIM" DEMİŞ

Şüphelinin neden geldiği yönündeki sorulara çelişkili ifadeler vermesi üzerine korumalar tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" dediği belirlendi. Bu gelişme üzerine gelen şüphelinin, İstanbul'da servis kaçırdığı iddiasıyla aranan şüpheli olduğu tespit edilerek Çiftlik Karakolu'nda gözaltına alındığı ardından İstanbul'dan gelen Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

KAÇIŞ GÜZERGAHI TESPİT EDİLDİ

KAÇIŞ GÜZERGAHI TESPİT EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin gasp ettiği servis aracını terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray'a gittiği oradan Gebze'ye geçtiği öğrenildi. Kocaeli'ne geçtiği tespit edilen şüphelinin burada bir arkadaşının yanına giderek borç para aldığı öğrenildi. Şüpheli T.N.'nin daha sonra otobüs bileti alarak Ankara'ya ulaştığı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi öğrenci servisi
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