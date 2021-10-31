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  4. İstanbul'da scooter denetimi! Bu hatalar sürücülere pahalıya patladı

İstanbul'da scooter denetimi! Bu hatalar sürücülere pahalıya patladı

31.10.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un farklı noktalarında elektrikli scooter kullananlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlere takılan Merdan Matiyev isimli sürücü, 2 gün içinde kendisine 2 ceza kesildiğini söyledi. Matiyev "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım daha pahalıya patladı" diyerek içine düştüğü durumdan yakındı.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sıklaştırılan elektrikli scooter denetimlerine Fatih ve Beşiktaş'ta devam edildi. Fatih Haseki'de yapılan denetimlerde, iki kişiye aynı şeritte yan yana scooter kullanmaktan 314'er lira, bir başka sürücüyede kaldırımda scooter kullanmaktan 314 lira ceza uygulandı. Beşiktaş'ta denetime takılan sürücüye ise elektrikli scooter kullanma yaş sınırının altında olduğu ve yasak olduğu halde scooter ile yük taşıdığı için para cezası kesildi.

"DAHA PAHALIYA PATLADI"

İstanbul'da yapılan scooter denetimlerinde iki günde iki ceza yediğini söyleyen Türkmenistan uyruklu Merdan Matiyev, "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım, daha pahalıya patladı gerçekten. Bu nedir yani? İki günde bir ceza yiyorum. Ben hiç anlamadım. Kuralları kimse anlatamıyor. Şu an 314 lira ceza yedim" şeklinde konuştu.

"DÜN TRAMVAY YOLUNDAN GİTTİĞİM İÇİN CEZA YEDİM"

"DÜN TRAMVAY YOLUNDAN GİTTİĞİM İÇİN CEZA YEDİM"
Kesilen cezaya itiraz ederek ödemeyeceğini iddia eden Mahmut Muhammedov, "Dün tramvay yolundan gittiğim için ceza yedim. Bugünde yolun kenarından gelirken yine ceza yedim. Şimdi neden ceza yediğimi bilmiyorum. Belki de yarın kask takmadığım için ceza kesecekler. Aldığımız yerde uyarı vermiyorlar. madem yasak var bunu satmayacaklar" şeklinde konuştu.

SCOOTER İLE KOVA TAŞIDI

SCOOTER İLE KOVA TAŞIDI
Elektrikli scooterda yük ve yolcu taşıdığı gerekçesiyle durdurulan şahıslardan birinin aynı zamanda yaş sınırının da altında olduğu ortaya çıktı. Yeni yönetmelikle birlikte scooter kullanma yaş sınırı 15 yaşını bitirmiş olmak şeklinde belirlenmişti. Aynı anda 2 kuralı da ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulan gence ceza kesildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

DENETİMLER DEVAM EDECEK
Denetim süresince durdurulan şahıslara ceza kesildikten sonra gerekli uyarı ve hatırlatmalar yapıldı. Elektrik scooter kullanımına yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi. İHA-DHA
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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