İstanbul'da sivrisinek kabusu! Uzman isim uyardı: En yakın sağlık kuruluşuna başvurun

Avcılar Yeşilkent Mahallesi sakinleri artan sivrisineklerin verdiği zarardan şikayetçi. Mahalle sakinleri, yakında bulunan dere nedeniyle arttığını belirttikleri sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluştuğunu öne sürdü. Çocukların bacakları ve kollarında sivrisineklerin sokması sonrası oluştuğunu ileri sürdükleri yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

"BELKİ DE ZEHİRLİDİR"

Mahalle sakinlerinden Songül Basıç, "Sinek çok mahallede. Zehirli bu sinekler herhalde. Geçen sene bu kadar yoktu. Bu sene çocuklarda yaralar, iltihaplar oluştu. Dünden beri kızım 'ayaklarım ağrıyor anne' diyor. İki gündür pansuman yapıyorum. Geçmezse doktora götüreceğim. Belki de zehirlidir. Kapıyı, pencereyi açık bırakınca içerisi sinek doluyor. Bizi ısırınca biz de böyle yaralar oluşmuyor. Çok sinek var, kocaman kocaman. Karınca gibi uçuyor. Sivrisinek gibi değil böcek gibiler" dedi.

Mahalle sakini Nazmiye Sümer ise şunları ifade etti: "Buranın sivrisinekleri çok kötü. Isırdıklarında çıban gibi yara yapıyorlar. Korkumuzdan geceleri camları açamıyoruz. Burada yaşanması gerçekten zor oldu. Isırdığı zaman çıban gibi kıpkırmızı oluyor. Çocuklarımızı bunlardan zor kurtarıyoruz" diye konuştu. Kollarında yaralar oluşan 8 yaşındaki İdil de, "Beni sinek ısırdı. Çok acıyor. İlk çıktığında küçüktü sonradan giderek büyüdü" şeklinde konuştu.

"Buranın sivrisinekleri çok kötü. Isırdıklarında çıban gibi yara yapıyorlar. Korkumuzdan geceleri camları açamıyoruz. Burada yaşanması gerçekten zor oldu. Isırdığı zaman çıban gibi kıpkırmızı oluyor. Çocuklarımızı bunlardan zor kurtarıyoruz" diye konuştu. Kollarında yaralar oluşan 8 yaşındaki İdil de, "Beni sinek ısırdı. Çok acıyor. İlk çıktığında küçüktü sonradan giderek büyüdü."

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, şu açıklamaları yaptı: