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  4. İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı! Nedeni 'pes' dedirtti: "Yürüyüşünü beğenmedim"

İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı! Nedeni 'pes' dedirtti: "Yürüyüşünü beğenmedim"

10.03.2024 10:45
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Kağıthane’de sokakta yürüyen İ.K., karşısından gelen şahsın silahlı saldırısına uğradı, saldırı anı da kameralara anbean yansıdı! Saldırıyı gerçekleştiren M.Y. polis tarafından yakalandı. M.Y. yürüyüşünü beğenmediği için adamı vurduğunu söyleyerek 'pes' dedirtti... M.Y., “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

Olay, Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre olayda, İ.K. evine doğru yola koyuldu. O esnada adamın karşısından gelen bir şahıs, silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucu adam bacağından yaralanarak kanlar içerisinde yere düşerken, saldırgan koşarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı İ.K., ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

POLİS SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI

POLİS SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İ.K.’nın ifadesine başvurdu.

İ.K.'nın kendini vuran şahsı tanıdığını ve herhangi bir husumetinin olmadığını söylemesi üzerine polis, saldırgan M.Y.’yi yakalamak için çevrede araştırma yaptı. Gidebileceği adresler kontrol edilen M.Y., olaydan birkaç ay sonra Şirintepe’de bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane silahlı saldırı
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