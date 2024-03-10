İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı! Nedeni 'pes' dedirtti: "Yürüyüşünü beğenmedim"

Olay, Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre olayda, İ.K. evine doğru yola koyuldu. O esnada adamın karşısından gelen bir şahıs, silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucu adam bacağından yaralanarak kanlar içerisinde yere düşerken, saldırgan koşarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı İ.K., ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İ.K.’nın ifadesine başvurdu.
İ.K.'nın kendini vuran şahsı tanıdığını ve herhangi bir husumetinin olmadığını söylemesi üzerine polis, saldırgan M.Y.’yi yakalamak için çevrede araştırma yaptı. Gidebileceği adresler kontrol edilen M.Y., olaydan birkaç ay sonra Şirintepe’de bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.