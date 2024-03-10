İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı! Nedeni 'pes' dedirtti: "Yürüyüşünü beğenmedim"

İ.K.'nın kendini vuran şahsı tanıdığını ve herhangi bir husumetinin olmadığını söylemesi üzerine polis, saldırgan M.Y.’yi yakalamak için çevrede araştırma yaptı. Gidebileceği adresler kontrol edilen M.Y., olaydan birkaç ay sonra Şirintepe’de bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.