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İstenmeyen tüylerini almayı bırakarak vücuduyla barışan 15 kadın

01.01.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için çok çeşitli yöntemler deneniyor. Bu yöntemler ya oldukça pahalı ya da acı verici olabiliyor. Toplumda kadınların tüylerini düzenli olarak almaları için çeşitli yargılar bulunuyor. İstenmeyen tüyler üzerinde erkeklere herhangi bir baskı yaratılmazken kadınlara yapılan dayatmalar oldukça rahatsız edici olabiliyor. Vücut tüylerini almayı bırakan 15 kadın diğer kadınlara ilham oluyor.

Vücudumuz üzerine verilen kararların bireysel olması gerekiyor. Toplumun dayattığı yargılar nedeniyle birçok kadın kendini beğenmiyor ve bu sebeple çeşitli operasyonlar yaptırıyor. Özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte kadınların vücudu üzerine yapılan kötü yorumlarda da artış görülüyor.

VÜCUTLARINI CESARETLE PAYLAŞIYORLAR

Kendi vücuduyla barışan ve bu durumu diğer kadınlarla da paylaşan birçok kadın sosyal medyada aldıkları kötü yorumlara rağmen ilham vermeye devam ediyor. Vücutta bulunan tüylerin hijyeni engellemediği sürece alınmasının bir gerekçesi bulunmuyor. Bazı kadınlar almayı bıraktıkları vücut tüylerini özgürce paylaşarak diğer kadınların da bu konuda cesaretlenmesini sağlıyor.

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