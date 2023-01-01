İstenmeyen tüylerini almayı bırakarak vücuduyla barışan 15 kadın

Vücudumuz üzerine verilen kararların bireysel olması gerekiyor. Toplumun dayattığı yargılar nedeniyle birçok kadın kendini beğenmiyor ve bu sebeple çeşitli operasyonlar yaptırıyor. Özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte kadınların vücudu üzerine yapılan kötü yorumlarda da artış görülüyor.

VÜCUTLARINI CESARETLE PAYLAŞIYORLAR

Kendi vücuduyla barışan ve bu durumu diğer kadınlarla da paylaşan birçok kadın sosyal medyada aldıkları kötü yorumlara rağmen ilham vermeye devam ediyor. Vücutta bulunan tüylerin hijyeni engellemediği sürece alınmasının bir gerekçesi bulunmuyor. Bazı kadınlar almayı bıraktıkları vücut tüylerini özgürce paylaşarak diğer kadınların da bu konuda cesaretlenmesini sağlıyor.