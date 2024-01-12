İtfaiyede rüşvet skandalı: 1 ruhsat 45 bin TL! 'Tehlikeli ekip, özel ekip...'

KENDİLERİNE 'TEHLİKELİ EKİP, ÖZEL EKİP' İSMİ VERDİLER

Öte yandan polis ekipleri, rüşvet alan itfaiyecilerin, İBB'de memur olan başka bir görevliye rüşvet vererek kurum şifresini aylık düzenli rüşvet ödemeleri karşılığında kiraladıklarını ve rüşvet aldıkları işyeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettiklerini de ortaya çıkardı. Polis, rüşvet alan ve işlem takibi için rüşvet veren itfaiye erlerinin kendilerine 'tehlikeli ekip, özel ekip' olarak nitelendirdikleri, bu ekibe katmak istedikleri diğer itfaiye personeli hakkında kendi aralarında görüş alışverişi yaptıklarını belirledi.