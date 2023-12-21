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  4. İzmir'de dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp ardından kendini vurdu

İzmir'de dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp ardından kendini vurdu

21.12.2023 21:30 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuk parkında tabancayla vurularak öldürüldü. Eşini vuran şahıs ardından kendini vurdu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu eşini vuran şahıs ardından aynı silahla kendine de ateş etti.

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Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 sokakta bulunan Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gözde Karamus (29) ile Serdar Karamus (30) parkta bir araya geldi.

EŞİNİ SIRTINDAN VE BAŞINDAN VURDU!

EŞİNİ SIRTINDAN VE BAŞINDAN VURDU!

Yanında tabanca bulunan Serdar Karamus, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ayrılma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u sırtından ve başından vurdu, ardından tabancayla kendisini başından vurdu.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, durumları ağır olan Gözde Karamus ile Serdar Karamus'u olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ!

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ!

Genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Serdar Karamus'un ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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İzmir dehşet çift
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