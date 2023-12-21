İzmir'de dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp ardından kendini vurdu

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 sokakta bulunan Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gözde Karamus (29) ile Serdar Karamus (30) parkta bir araya geldi.