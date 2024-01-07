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  4. İzmir'de hortum paniği! Su tankerini ve evlerin çatısı uçtu, ağaçları kökünden söktü

İzmir'de hortum paniği! Su tankerini ve evlerin çatısı uçtu, ağaçları kökünden söktü

07.01.2024 19:39 | Son Güncelleme:
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İzmir’de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Karaburun'da meydana gelen hortum ortalığı yıktı geçti. Hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırlarken, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu sağanak ve fırtına ikazının ardından kent merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.


Keşfet

Karaburun ilçesinde ise sabah saatlerinde oluşan hortum, saniyeler içerisinde adeta yıktı geçti.

AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ
Küçükbahçe Mahallesi’nde meydana gelen hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırladı.
Ağaçları kökünden söken, evlerin çatısını uçuran hortum faciasında can kaybı olmadığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
İzmir Hortum
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