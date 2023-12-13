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  4. Japon deprem uzmanından İstanbul için 'yumuşak zemin' uyarısı! Riskli ilçeleri tek tek açıkladı

Japon deprem uzmanından İstanbul için 'yumuşak zemin' uyarısı! Riskli ilçeleri tek tek açıkladı

13.12.2023 22:07 | Son Güncelleme:
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6 Şubat'ta yıkıcı depremin etkisini hala yaşayan Türkiye'de yeni bir felaketin yaşanmaması için uzmanlardan gelen uyarılar sürüyor. Daha önce de Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki deprem riskleri için yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den bu defa İstanbul'daki bazı yerleşim yerleri için "yumuşak zemin" uyarısı geldi. Moriwaki, İstanbul'da zemini yumuşak olan bölgeleri de tek tek sıraladı.

Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depreminde İstanbul'daki bazı bölgelerin yumuşak zemin sebebiyle daha fazla hasar alabileceğini bildirdi.


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Moriwaki, Eskişehir'deki bir otelde, özel bir firma tarafından düzenlenen "Depreme Karşı Bilinçlendirme ve Farkındalık" konulu seminerde iş insanlarıyla bir araya geldi.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Moriwaki, İstanbul'da yaşanabilecek bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
Şiddetli depremlerde yumuşak zeminli alanların daha çok etkilendiğini dile getiren Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece'de zemin çok yumuşak. Öncelikle yumuşak zeminli alanları yapmak lazım.
Sert zeminin yeri ise Boğaz'ın iki tarafında. Deprem, sert zeminde hızlı gidiyor ve fazla dalga vurmuyor ama yumuşaksa deprem yavaş gidiyor ve dalga çok vuruyor. 1999'daki Gölcük depreminde İstanbul'da fazla sıkıntı yoktu ama Avcılar'da binalar çöktü. Çünkü oranın zemini çok yumuşak." diye konuştu.
Moriwaki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde de çoğunlukla yumuşak zeminli bölgelerde hasar oluştuğunu sözlerine ekledi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
deprem
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