Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün?

Son yapılan Kabine Toplantısının ardından gözler yeni yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Özellikle son zamanlarda vaka sayılarında yaşanan artış, yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı konusunu tekrar gündeme getirdi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün?

Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı'nın tarihi yeni hafta öncesinde gündeme geldi.

Özellikle artan vaka sayılarının ardından bazı yasaklamalar olup olmayacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara gözler çevrildi.

Belirli aralıklarla düzenlenen Kabine Toplantısı'nda bu hafta orman yangınları, koronavirüste artan vaka sayıları ve Türkiye gündeminin konuşulması bekleniyor.

Ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen yangınlardan dolayı 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine Toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.