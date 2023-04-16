KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ 2023: Ramazan ayının 27. gecesi için en yeni, en güzel, hadisli, ayetli ve resimli Kadir Gecesi mesajları

Kadir Gecesi mesajları 17 Nisan 20232 Pazartesi günü öncesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Resimli, yeni, hadisli, ayetli ve güzel sözler ile görseller inceleniyor. WhatsApp ve Telegram anlık mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak isteyenler bu söz ve görseller arasından seçtiklerini sevdiklerine iletecek. Biz de Ramazan ayının 27. gecesi için en yeni, en güzel, hadisli, ayetli ve resimli Kadir Gecesi mesajları ile sözlerine haberimizde yer verdik. İşte, resimli Kadir Gecesi mesajları...
Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla”ya sunacağı ve O”nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun!
Allahın rahmeti, merhameti, bereketi, affı ve mağfireti sizin üzerinizde olsun. Kadir Geceniz hayırlı olsun.
Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun...
Ey Rabbim şu sonsuz merhamet ve rahmetinden bir damla da olsa, nasiplenmeyi hakeden kullarında eyle bizi. Amin! Kadir Geceniz hayırlı olsun.