HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ 2023: Ramazan ayının 27. gecesi için en yeni, en güzel, hadisli, ayetli ve resimli Kadir Gecesi mesajları

KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ 2023: Ramazan ayının 27. gecesi için en yeni, en güzel, hadisli, ayetli ve resimli Kadir Gecesi mesajları

16.04.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi mesajları ramazan ayının 27. gecesi için geri sayım sürerken yeni, hadisli, ayetli, resimli ve güzel seçenekleriyle internette yerini aldı. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlandığı bu gece Müslümanlar için son derece önemlidir. Birçok kişi en yeni, en güzel, hadisli, ayetli ve resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini inceliyor. İşte, resimli Kadir Gecesi mesajları...

Kadir Gecesi mesajları 17 Nisan 20232 Pazartesi günü öncesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Resimli, yeni, hadisli, ayetli ve güzel sözler ile görseller inceleniyor. WhatsApp ve Telegram anlık mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak isteyenler bu söz ve görseller arasından seçtiklerini sevdiklerine iletecek. Biz de Ramazan ayının 27. gecesi için en yeni, en güzel, hadisli, ayetli ve resimli Kadir Gecesi mesajları ile sözlerine haberimizde yer verdik. İşte, resimli Kadir Gecesi mesajları...

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI 2023!

Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla”ya sunacağı ve O”nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun!

Allahın rahmeti, merhameti, bereketi, affı ve mağfireti sizin üzerinizde olsun. Kadir Geceniz hayırlı olsun.

Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun...

Ey Rabbim şu sonsuz merhamet ve rahmetinden bir damla da olsa, nasiplenmeyi hakeden kullarında eyle bizi. Amin! Kadir Geceniz hayırlı olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kadir Gecesi mesajları

En Çok Okunan Haberler

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

5 ayda 22 kilo verdiğini söylemişti! Ata Demirer son halini paylaştı

5 ayda 22 kilo verdiğini söylemişti! Ata Demirer son halini paylaştı

Bakan Murat Kurum kayıtsız kalmadı Erdoğan'ı aradı

Bakan Murat Kurum kayıtsız kalmadı Erdoğan'ı aradı

"Seçim ikinci tura kalırsa..." sorusunun yanıtı dikkat çekti: Yüzde 52,6

"Seçim ikinci tura kalırsa..." sorusunun yanıtı dikkat çekti: Yüzde 52,6

İlginizi Çekebilir

'Kocama gece yarısı müstehcen fotoğraf...'

'Kocama gece yarısı müstehcen fotoğraf...'

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.