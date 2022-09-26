Kağıthane'deki yangında can pazarı! Pencereye çıkıp kurtarılmayı beklediler

İstanbul Kağıthane'de meydana gelen yangında adeta can pazarı yaşandı. 20 işçinin mahsur kaldığı yangında, itfaiye ekipleri işçileri merdivenle kurtardı. Korkunç yangında bir işçi yoğun duman nedeniyle bir başka işçi ise elektrik çarpması sonucu yaralandı. İşte Kağıthane'deki feci yangından detaylar...

İSTANBUL'DAKİ YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Çağlayan Vatan Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, son iki katı tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı binanın 3’üncü katında yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek yerdeki ve masaların üzerindeki kumaş parçalarına sıçradı.

Dumanı fark eden işçiler ve komşu esnaf, kumaşların üzerine su dökerek yangını söndürmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen alevler büyürken, 3’üncü ve 4’üncü kat yoğun duman altında kaldı.

Bu sırada bir işçi şalteri indirmek isterken elektrik çarpması sonucu yaralandı.