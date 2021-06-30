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Kamuda kronik hastalar ve hamileler ne zaman işe başlıyor? Genelge yayınlandı!

30.06.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sebebiyle bir süredir kamudaki çalışma ve mesai saatlerinde düzenlemeye gidilmişti. 1 Temmuz itibariyle İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı genelgeye göre ise kamudaki esnek çalışma saatleri normal düzenine geri dönüyor. Kamunun 1 Temmuz itibariyle normal düzene geri dönmesinin ardından ise kamuda çalışan kronik hastalar ve hamilelerin ne zaman iş başı yapacağı da merak ediliyor. Kronik hastalar ve hamileler ne zaman işe dönüyor?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle riskli grupta bulunan kronik hastalar ve hamileler bir süredir idari izinli olarak sayılıyordu. Kamudaki mesai saatlerinin eski düzene geri döndüğünü bildiren 1 Temmuz genelgesinin ardından kronik hastalar ve hamileler için geçerli olan durumun ne olduğu da merak konusu oldu. Peki hamileler ve kronik hastalar ne zaman işe başlıyor? Detaylar haberimizde…

Kamuda kronik hastalar ve hamileler ne zaman işe başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelgede, 14 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu 2021/8 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.
Genelgede, Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılmaya devam edileceği bildirildi.
Bu genelge kapsamında idari izinli sayılanların göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları ifade edilen genelgede, söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumluluklarının görev yerinde çalışanlar ile eşit olduğu, bu çalışanların amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların görevlerine dönecekleri belirtildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterileceği vurgulanan genelgede, tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirlerin devam ettirileceği vurgulandı.
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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı

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