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  4. Kan donduran görüntüler! Anne ve kızına kurşun yağdırdı, mahkeme cezasını kesti

Kan donduran görüntüler! Anne ve kızına kurşun yağdırdı, mahkeme cezasını kesti

11.03.2024 15:59
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İzmir'de Davut Yiğitsoy (39), dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genç'i (31) tabancayla yaralayıp, annesi Aysel Genç'i (62) öldürdü. Cinayet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı 8 Mart'ta cinayetle ilgili karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Yiğitsoy, ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Yiğitsoy'un cezasında indirim uygulamadı.

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz yıl 13 Mart'ta saat 20.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu kullanan ve kıskanç tavırlar sergileyen Davut Yiğitsoy, iddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genç’e zorla uyuşturucu kullandırıp şiddet uyguladı. Yiğitsoy, daha önce de bacağından tabancayla yaraladığı Genç’e eziyetlerini her geçen gün artırarak sürdürdü.

Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır
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ANNE VE KIZINA KURŞUN YAĞDIRDI!

Olay günü ise kahve kutusunda uyuşturucu kırıntısı bulan Seher Genç, akşam eve gelen Yiğitsoy ile bu konuyu konuşmak isteyince tartışma çıktı. Seher Genç, misafir olarak yanında olan annesi Aysel Genç ile evi terk etmek amacıyla valizini toplayıp apartmanın dışına çıktı. Anne ve kızı, taksi beklerken, yanlarına gelen Davut Yiğitsoy, tabancayla Seher Genç'i 7 yerinden yaralayıp, Aysel Genç'i ise öldürdükten sonra kaçtı. Polis tarafından yakalanan Davut Yiğitsoy, tutuklandı.

Davut Yiğitsoy hakkında, İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Yiğitsoy için 'kadına karşı canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis, 'eziyet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

8 MART'TA CEZAYA ÇARPTIRILDI

8 MART'TA CEZAYA ÇARPTIRILDI

Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı 8 Mart'ta cinayetle ilgili karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Davut Yiğitsoy, taraf avukatları katıldı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını okudu. Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Yiğitsoy hakkında 'eziyet ve uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmışsa da sanık tarafından işlendiği sabit görülmediğinden beraatine hükmedildi.

Mahkeme, sanık Davut Yiğitsoy'u Aysel Genç'e yönelik eylemi nedeniyle 'kadına karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Seher Genç'in yaralanmasına ilişkin de 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapse çarptırdı. Davut Yiğitsoy’a 'ruhsatsız tabanca bulundurmak veya kullanmak' suçundan ise 1 yıl hapis ve 30 tam gün karşılığı 600 TL adli para cezası verildi. Mahkeme takdiri indirim uygulamadı.

'VERİLEN KARAR İLE BİR NEBZE OLSUN ACIMIZ HAFİFLEDİ'

'VERİLEN KARAR İLE BİR NEBZE OLSUN ACIMIZ HAFİFLEDİ'

Seher Genç’in Avukatı Fırat Ay, "Verilen karar ile bir nebze olsun acımız hafifledi. Kadına karşı işlenen öldürme suçu ve öldürmeye teşebbüs suçu cezasız kalmadı. Yerel mahkemece verilen karar doğru bir karar. Bir daha bu tür olayların yaşanmaması temennisinde bulunuyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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