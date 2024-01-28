Kar etkili oldu! Ankara-Kırıkkale yolunda çok sayıda kaza meydana geldi

Ankara'da sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Ankara-Kırıkkale yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkilendi.
Yol yapım çalışmaları nedeniyle uygulanan şerit daraltmasının da etkisiyle trafik zaman zaman durdu.
Hasanoğlan mevkisinde de polis ekipleri Ankara-Kırıkkale yolunu kısa süreli trafiğe kapattı.
Kara yolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışma başlattı.
Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda maddi hasarlar trafik kazası meydana geldi. (DHA)