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  4. Kar etkili oldu! Ankara-Kırıkkale yolunda çok sayıda kaza meydana geldi

Kar etkili oldu! Ankara-Kırıkkale yolunda çok sayıda kaza meydana geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
28.01.2024 20:04 | Son Güncelleme:
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Ankara'da etkili olan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Ankara-Kırıkkale yolunda ulaşım zaman zaman durdu. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda maddi hasarlar trafik kazası meydana geldi.

Ankara'da sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Ankara-Kırıkkale yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkilendi.


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KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yol yapım çalışmaları nedeniyle uygulanan şerit daraltmasının da etkisiyle trafik zaman zaman durdu.

Hasanoğlan mevkisinde de polis ekipleri Ankara-Kırıkkale yolunu kısa süreli trafiğe kapattı.

Kara yolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışma başlattı.

KAZALAR MEYDANA GELDİ

KAZALAR MEYDANA GELDİ

Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda maddi hasarlar trafik kazası meydana geldi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kar
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