HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kar yağışı alarmı! Meteoroloji’den 10 il için uyarı geldi: Buzlanma ve çığ tehlikesi…

Kar yağışı alarmı! Meteoroloji’den 10 il için uyarı geldi: Buzlanma ve çığ tehlikesi…

23.01.2024 08:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu haberlerine göre 10 il için yoğun kar yağışı uyarısı verildi. Birçok kentte beklenen kar yağışı nedeniyle uzmanlardan don ve çığ tehlikesine karşı uyarı da gelirken kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre olması bekleniyor. İşte kar yağışının etkili olmasının beklendiği iller ile İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde beklenen hava durumunun detayları…

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji’den son uyarılar geldi. 10 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Birçok kent için yoğun kar yağışı haberleri gelirken, kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre üzerinde olacağı belirtildi. Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? Soğuk ve kar yağışlı hava için tarih verildi mi? İşte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere diğer illerde beklenen hava durumu tahminlerinin detayları…Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ORHAN ŞEN DE KAR YAĞIŞINA KARŞI UYARDI: ÇIĞ VE BUZLANMAYA DİKKAT!

ORHAN ŞEN DE KAR YAĞIŞINA KARŞI UYARDI: ÇIĞ VE BUZLANMAYA DİKKAT!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medyadan yaptığı hava durumu ile ilgili son açıklamasında Doğu Anadolu’da beklenen kar yağışına karşı uyardı. Şen açıklamasında “Bugün Salı; yağış Güney Doğu’da yağmur şeklinde olacak. Doğu Anadolu’da ise kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu’da çığ, iç bölgelerde ise sis, don ve buzlanma tehlikesi yaşanabilir. Bazı illerde hava sıcaklıkları ise şu şekilde: İstanbul 9, İzmir 12, Antalya 20, Ankara 4, Trabzon ise yağmurlu 7 derece” ifadelerini kullandı.

İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı İstanbul haberler
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! O plaka sahiplerine hem 32 bin lira ceza, hem de 5 yıl hapis verilecek

İçişleri Bakanlığı duyurdu! O plaka sahiplerine hem 32 bin lira ceza, hem de 5 yıl hapis verilecek

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in teklifine sıcak bakmadı…

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in teklifine sıcak bakmadı…

Yüksek zam oranını böyle kutladılar! Omuzlara alıp davul zurna çaldılar

Yüksek zam oranını böyle kutladılar! Omuzlara alıp davul zurna çaldılar

"Hep aynı kadın düşmanlığı" diyerek açıkladı: 6 kez üst üste söyledi!

"Hep aynı kadın düşmanlığı" diyerek açıkladı: 6 kez üst üste söyledi!

O açıklama gündem oldu! Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler: 'Bay bay Ekrem İmamoğlu'

O açıklama gündem oldu! Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler: 'Bay bay Ekrem İmamoğlu'

İlk kez konuştu! Yeni halini paylaştı: 'Tek pişmanlığım evlenmek'

İlk kez konuştu! Yeni halini paylaştı: 'Tek pişmanlığım evlenmek'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.