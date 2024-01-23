Kar yağışı alarmı! Meteoroloji’den 10 il için uyarı geldi: Buzlanma ve çığ tehlikesi…

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji’den son uyarılar geldi. 10 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Birçok kent için yoğun kar yağışı haberleri gelirken, kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre üzerinde olacağı belirtildi. Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? Soğuk ve kar yağışlı hava için tarih verildi mi? İşte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere diğer illerde beklenen hava durumu tahminlerinin detayları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medyadan yaptığı hava durumu ile ilgili son açıklamasında Doğu Anadolu’da beklenen kar yağışına karşı uyardı. Şen açıklamasında “Bugün Salı; yağış Güney Doğu’da yağmur şeklinde olacak. Doğu Anadolu’da ise kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu’da çığ, iç bölgelerde ise sis, don ve buzlanma tehlikesi yaşanabilir. Bazı illerde hava sıcaklıkları ise şu şekilde: İstanbul 9, İzmir 12, Antalya 20, Ankara 4, Trabzon ise yağmurlu 7 derece” ifadelerini kullandı.
İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.