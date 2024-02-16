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  4. 'Kara Ölüm' olarak da biliniyor! En son 2015'te görülmüştü... Yıllar sonra ilk vaka ortaya çıktı

'Kara Ölüm' olarak da biliniyor! En son 2015'te görülmüştü... Yıllar sonra ilk vaka ortaya çıktı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.02.2024 09:18 | Son Güncelleme:
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ABD'nin Oregon eyaletinde hıyarcıklı veba (bubonik veba) teşhisiyle tedavi altına alınan bir kişinin, hastalığı kedisinden kapmış olabileceği belirtildi.

Deschutes County Sağlık Hizmetleri Biriminin internet sitesinden yapılan açıklamada, bir kişinin hıyarcıklı veba teşhisiyle tedavi altına alındığı, hastalığın kaynağının hıyarcıklı veba belirtileri gösteren kedisi olabileceği belirtildi.

Açıklamada, saha araştırmasında başka veba vakasına rastlanmadığı kaydedildi.

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Deschutes County sağlık görevlisi Dr. Richard Fawcett, veba tespit edilen kişinin yakın temasta olduğu kişiler ile tüm evcil hayvanlarına ulaşıldığını, hastalığın önlenmesi için erken aşamada ilaç tedavisine başlandığını ifade etti.

Oregon eyaleti Sağlık Müdürlüğüne göre, eyalette en son 2015’te hıyarcıklı veba vakası görülmüştü. Veba, enfekte olmuş bit veya hastalığı taşıyan bir hayvandan insan ve hayvanlara bulaşıyor.

Vebanın en yaygın biçimi olan hıyarcıklı veba, erken teşhis edilmesi halinde 7 ila 14 gün boyunca antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

1300'lerin ortalarında Avrupa'yı kasıp kavuran ve "Kara Ölüm" olarak bilinen veba salgınında kıta nüfusunun neredeyse yarısı hayatını kaybetmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
veba virüs vaka
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