Karadeniz üzerinden geliyor! Meteoroloji tahminleri paylaştı... 36 ilde kar yağışı! Son dakika 24 - 28 Ocak hava durumu

Kar yağışı olacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? Yurdun dört bir yanında vatandaşlar bu soruların yanıtını ararken Meteoroloji, son hava durumu tahminlerini paylaştı. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KARADENİZ ÜZERİNDEN GELEN YENİ BİR SOĞUK VE YAĞIŞLI SİSTEM"

Şahbaz, "Perşembe günü, yağışlı sistem, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış yapacak ancak yurdumuzu terk ediyor. Buna karşılık perşembe günü, yurdumuzun, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesini bekliyoruz. Bu yeni sistemin etkisiyle perşembe günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Cuma günü yeni sistem daha da genişleyerek ülke üzerindeki etkisini artırıyor. Marmara'da, Batı Karadeniz'in tamamında yağış bekliyoruz. Orta Karadeniz'in de iç kesimlerinde yağış olacak." ifadelerini kullandı.

Şahbaz, cuma günü İç Anadolu'da Sivas dışında hafif şiddette kar yağışlarının görüleceğini dile getirerek, "Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Yüksek kesimlerdeki yağışlar genellikle kar şeklinde olacak. Alçak kesimlerde ise yağmur şeklinde yağış bekliyoruz." diye konuştu.

Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

