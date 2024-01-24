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  4. Karadeniz üzerinden geliyor! Meteoroloji tahminleri paylaştı... 36 ilde kar yağışı! Son dakika 24 - 28 Ocak hava durumu

Karadeniz üzerinden geliyor! Meteoroloji tahminleri paylaştı... 36 ilde kar yağışı! Son dakika 24 - 28 Ocak hava durumu

24.01.2024 09:49 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin, perşembeden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Peki, hangi illerde kar yağışı olacak? Paylaşılan tahminlere göre ilerleyen günlerde çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve diğer bölgelerde beklenen hava durumu...

Kar yağışı olacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? Yurdun dört bir yanında vatandaşlar bu soruların yanıtını ararken Meteoroloji, son hava durumu tahminlerini paylaştı. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KARADENİZ ÜZERİNDEN GELEN YENİ BİR SOĞUK VE YAĞIŞLI SİSTEM"

Şahbaz, "Perşembe günü, yağışlı sistem, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış yapacak ancak yurdumuzu terk ediyor. Buna karşılık perşembe günü, yurdumuzun, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesini bekliyoruz. Bu yeni sistemin etkisiyle perşembe günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Cuma günü yeni sistem daha da genişleyerek ülke üzerindeki etkisini artırıyor. Marmara'da, Batı Karadeniz'in tamamında yağış bekliyoruz. Orta Karadeniz'in de iç kesimlerinde yağış olacak." ifadelerini kullandı.

Şahbaz, cuma günü İç Anadolu'da Sivas dışında hafif şiddette kar yağışlarının görüleceğini dile getirerek, "Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Yüksek kesimlerdeki yağışlar genellikle kar şeklinde olacak. Alçak kesimlerde ise yağmur şeklinde yağış bekliyoruz." diye konuştu.

Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre Perşembe'den itibaren gelen yağışlı havanın Pazar günü yurdun büyük bölümünde kar yağışına dönüşeceği görülüyor. Pazar günü 36 ilde kar yağışı bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 7°C Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 4°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar
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