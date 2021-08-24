Katılım Genç Gelişim programı başvuru şartları neler? Katılım Genç Gelişim programı başvurusu nasıl yapılır?

İki aşamadan oluşacak Katılım Genç Gelişim programı ile küresel rekabete yeni yeteneklerin kazandırılması hedefleniyor. Programa katılanlara sertifika verilecek. Online başvuru tarihleri ve söz konusu programa katılacak kişilerde aranan şartlar belli oldu. İşte merak edilenler...
KATILIM GENÇ GELİŞİM PROGRAMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İki aşamadan oluşacak olan Katılım Genç Gelişim programının ilk aşamasında, 1.000 kişilik yetenek seçimi ve eğitimi gerçekleştirilerek "Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası" verilecek. İkinci aşamada ise 100 kişilik yetenek seçiminin ve eğitiminin bitmesiyle beraber "İslami Finans Yetenek Başarı Sertifikası (Certified Islamic Finance Talent)" verilecek ve değerlendirme döneminin bitiminde gelişim programı tamamlanacak.
Eğitim sürecinin ardından genç yetenekler "Katılım Finans" alanına özel projeler geliştirecek. Jüri tarafından gerçekleştirilmeye elverişli görülen, en iyi 3 projenin sahipleri olan genç yetenekler ödül alacak. Konuya ilişkin daha detaylı bilgi "katilimgencgelisim.cbfo.gov.tr" adresinden edinilebilir.
İŞTE "KATILIM GENÇ GELİŞİM" PROGRAMININ TAKVİMİ
"Online başvuru 23 Ağustos-7 Eylül, genel yetenek sınavı 11 Eylül-12 Eylül, aday seçimi 13 Eylül-15 Eylül, 1. Sertifika Programı 18 Eylül-10 Ekim, 2. Sertifika Programı 16 Ekim-7 Kasım, sertifika ve ödül takdimi Aralık 2021."
KATILIM GENÇ GELİŞİM PROGRAMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Katılım Genç Gelişim programına başvuruda bulunacak kişilerden talep edilen özellikler şu şekildedir;
-Üniversitelerin lisans son sınıf, mezun ve yüksek lisans öğrencisi
-01.01.1993 ve sonrası doğan
-Finans alanından kariyer hedefleyen
-Katılım Finans'a ilgi duyan
-Kişisel Gelişimine önem veren