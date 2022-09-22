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  4. Kendi kendine yetişiyor, gördüğünüz yerde toplayın! Yaraları iz bırakmadan iyileştirir, enfeksiyona karşı korur, toksinleri atar... Yılan otu nedir, yılan otu faydaları nelerdir?

Kendi kendine yetişiyor, gördüğünüz yerde toplayın! Yaraları iz bırakmadan iyileştirir, enfeksiyona karşı korur, toksinleri atar... Yılan otu nedir, yılan otu faydaları nelerdir?

22.09.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antioksidan özelliğiyle enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan bu mükemmel bitki, doğada kendi kendine yetişir. Büyüleyici mavi, eflatun ve sarı rengiyle bulunduğu yerde hemen fark edilmesini sağlar. Centiyane, tırşik otu isimleriyle de bilinen yılan otu güçlü bir antioksidan ve antimikrobiyaldir. Aktarlarda kurutulmuş halini rahatlıkla bulabilirsiniz. Yaraları iz bırakmadan iyileştirir, enfeksiyona karşı korur, toksinleri atar, aynı zamanda idrar söktürücü özelliği vardır.

Centiyane, tırşik otu isimleriyle de bilinen yılan otu güçlü bir antioksidan ve antimikrobiyaldir. Çayır kenarlarında kendiliğinden yetişen, 1 metre kadar yüksekliğe sahip, Temmuz-Ağustos aylarında sarı renkli çiçek veren geniş yapraklı bir bitkidir. İlkbahar ve yaz aylarında rahatlıkla bulunabilir, aktarlarda kurutulmuş olarak satılmaktadır.

SUYU ÇOK ŞİFALI

4 – 5 yıllık bitkilerin kökleri sonbahar ya da kış aylarında çıkarılarak temizlenip, dilimlenir ve önce güneş altında, sonra gölgede ağır ağır kurutulur. Diyetisyen Elif Kübra Bostancı, zararlı etkilerini uzaklaştırmak amacıyla bitki türlerinin çoğunluğunda olduğu gibi kurutularak tüketilmesi gerektiğini tavsiye ediyor. Kuruyan bu kökler toz haline getirilir ve suda kaynatılarak veya demlenerek içilir. Acı bir tadı vardır fakat suyu çok şifalıdır. İnsan vücuduna pek çok olumlu faydası vardır. Sindirim sistemindeki sinir uçlarını uyarır ve sindirimi destekler.

YILAN OTU FAYDALARI

İnsan vücuduna pek çok olumlu faydası vardır. Sindirim sistemindeki sinir uçlarını uyarır ve sindirimi destekler.
Tükürük ve mide salgısının artmasını sağlar. Antioksidan özelliğiyle enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
Vücuttan toksinlerin uzaklaştırılmasına destek olur. Ateş düşürücü özelliği vardır.
Yaraların iz bırakmadan ve çabuk iyileşmesini sağlar.
Kökü kullanıldığı zaman parazit düşürücü etki yapar.
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Anahtar Kelimeler:
yılan otu
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