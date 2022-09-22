Kendi kendine yetişiyor, gördüğünüz yerde toplayın! Yaraları iz bırakmadan iyileştirir, enfeksiyona karşı korur, toksinleri atar... Yılan otu nedir, yılan otu faydaları nelerdir?

Centiyane, tırşik otu isimleriyle de bilinen yılan otu güçlü bir antioksidan ve antimikrobiyaldir. Çayır kenarlarında kendiliğinden yetişen, 1 metre kadar yüksekliğe sahip, Temmuz-Ağustos aylarında sarı renkli çiçek veren geniş yapraklı bir bitkidir. İlkbahar ve yaz aylarında rahatlıkla bulunabilir, aktarlarda kurutulmuş olarak satılmaktadır.

SUYU ÇOK ŞİFALI

4 – 5 yıllık bitkilerin kökleri sonbahar ya da kış aylarında çıkarılarak temizlenip, dilimlenir ve önce güneş altında, sonra gölgede ağır ağır kurutulur. Diyetisyen Elif Kübra Bostancı, zararlı etkilerini uzaklaştırmak amacıyla bitki türlerinin çoğunluğunda olduğu gibi kurutularak tüketilmesi gerektiğini tavsiye ediyor. Kuruyan bu kökler toz haline getirilir ve suda kaynatılarak veya demlenerek içilir. Acı bir tadı vardır fakat suyu çok şifalıdır. İnsan vücuduna pek çok olumlu faydası vardır. Sindirim sistemindeki sinir uçlarını uyarır ve sindirimi destekler.