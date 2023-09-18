Kendisine uygun gelinlik bulamayınca 120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca olay oldu

2 HAFTADIR SADECE O BESİNİ YİYOR

"Dinle, benim yediklerimi sen de yer miydin?" diyen genç kadın devamında "Çünkü şu anda kıyma yiyorum. Bunu sadece yemekle kalmıyorum, iki haftadır her gün yiyorum. Hoşuma gidiyor ama hiçbir şekilde abartılı değil" dedi.