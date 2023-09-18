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Kendisine uygun gelinlik bulamayınca 120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca olay oldu

18.09.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teksaslı 28 yaşındaki Meredith Hutson kilo verme ipuçlarını TikTok'ta paylaşıyor. Kendisine uygun bir gelinlik bulmakta zorlandıktan sonra 120 kilo veren Hutson kilo vermek için her gün yediği üç bileşenli yemeği açıklayınca olay oldu.

Teksaslı 28 yaşındaki Meredith Hutson'ın TikTok'ta yaklaşık 673.000 takipçisi var ve burada iki yıl içinde 256 kilodan 136 kiloya düştükten sonra geçirdiği inanılmaz fiziksel dönüşümü anlatıyor.

Genç kadın kilo verme yolculuğuna Ağustos 2019'da nişanlandıktan ve kendisine uygun bir gelinlik bulmakta zorlandıktan sonra başladı.

ZAYIFLAMA SIRRI GÜNDEM OLDU

Hutson, Kasım 2020'deki düğünü için 50 kilo verdi ve takip eden aylarda kalorilerini takip ederek ve ağırlık antrenmanı yaparak 70 kilo daha verdi.

Doğal yollarla 120 kilo verdikten sonra kilo verme koçu olan kadın, her gün yediği üç bileşenli yemeği açıklayınca olay oldu. Yakın zamanda yayınladığı bir videoda, insanların kendisine sürekli "Meredith, 120 kilo vermek için ne yedin? Yediğin şey neydi?" sorusunu yönelttiğini söyledi.

2 HAFTADIR SADECE O BESİNİ YİYOR

2 HAFTADIR SADECE O BESİNİ YİYOR

"Dinle, benim yediklerimi sen de yer miydin?" diyen genç kadın devamında "Çünkü şu anda kıyma yiyorum. Bunu sadece yemekle kalmıyorum, iki haftadır her gün yiyorum. Hoşuma gidiyor ama hiçbir şekilde abartılı değil" dedi.

Hutson her gün kıyma ve üzerine peynir serpilmiş yarım kutu siyah fasulye yiyor. Genç kadın bu yüksek proteinli yemeği her gün yediğini ama başkalarının beğeneceğinden emin olmadığını belirtti.

Hutson'ın videosu yayınlandığından bu yana 1,8 milyondan fazla kez izlendi ve yaklaşık 3.500 yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
kilo verme zayıflama

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