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  4. Kerem Aktürkoğlu'nun aracının önünü kesmişlerdi! Yakalandılar, suç dosyaları kabarık çıktı

Kerem Aktürkoğlu'nun aracının önünü kesmişlerdi! Yakalandılar, suç dosyaları kabarık çıktı

06.03.2024 18:01
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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun otomobilinin önünü yol verme tartışması nedeniyle kesen, Aktürkoğlu ile tartıştıktan sonra da kaçan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin daha önce uyuşturucu kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, taksirle adam öldürmek, kasten yaralama gibi suçlardan kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrasında futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun otomobilinin önünü kesilmişti. Yol verme nedeniyle yaşayan tartışma bir vatandaşın cep telefonuna yansımıştı. Aktürkoğlu'nun şikayeti üzerine polis 4 kişi yakaladı. Suç dosyaları kabarık şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

YOL VERME TARTIŞMASI YAŞANDI

YOL VERME TARTIŞMASI YAŞANDI

Zeytinburnu'nda 29 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Seyrantepe RAMS Park'ta yapılan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ardından evine doğru otomobiliyle yola çıkan Kerem Aktürkoğlu, bir başka otomobilin içinde bulunanlarla Haliç köprüsü üzerinde başlayan Zeytinburnu'nda sonlanan yol verme tartışması yaşamıştı.

Şüpheliler, Zeytinburnu'nda, Kerem Aktürkoğlu'nu yolunu keserek durdurmuşlardı. Otomobilin içinde bulunan 4 kişi ile Kerem Aktürkoğlu arasında sözlü tartışma yaşanırken, olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

ŞİKAYET ETTİ

ŞİKAYET ETTİ

Milli futbolcu Kerem Aktürktoğlu'nun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından soruşturma açıldı.

YAKALANDILAR

YAKALANDILAR

Polis yaptığı incelemede, olaydan sonra kaçan otomobilin plakasını ve içindekilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler K.D.(22), M.K.(37), S.T.(36) ve A.O.(39) olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerden M.K.'nin daha önceden huzur bozmak, kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan 7 suç kaydının olduğu belirlendi. Diğer şüpheli S.T.'nin ise uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli A.O.'nun ise daha önceden taksirle adam öldürmek, uyuşturucu bulundurmak, görev yaptırmaya engel olmak, hırsızlık suçlarından 7 kez gözaltına alındığı belirlendi. Şüpheli K.D.'nin ise tehdit suçundan bir kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu
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