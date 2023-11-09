'Kırılmayan bir kesimin işi...' Hatay'daki depremin ardından Naci Görür'den açıklama! Artçı deprem mi?

Görür depremle ilgili paylaşımında "Arkadaşlar, Taşoluk-Kırıkhan/Hatay’da 4,9 deprem oldu(Hart.). Bu deprem daha öce kırılmış olan Amanos Fay Zonu içerisinde, kırılmayan bir kesimin işi, yani artçı deprem." ifadelerini kullandı.