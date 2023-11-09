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  4. 'Kırılmayan bir kesimin işi...' Hatay'daki depremin ardından Naci Görür'den açıklama! Artçı deprem mi?

'Kırılmayan bir kesimin işi...' Hatay'daki depremin ardından Naci Görür'den açıklama! Artçı deprem mi?

09.11.2023 11:25 | Son Güncelleme:
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sabaha karşı AFAD verilerine göre 4.8, Kandilli verilerine göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Bu depremin 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan bir artçı deprem olup olmadığı da çokça merak edildi. Görür, depremin artçı deprem olduğunu söyleyerek "Telaşa gerek yok" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sabaha karşı 05.32'de meydana gelen deprem korkuya yol açtı. Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin meydana geldiği fay zonu ile ilgili bilgi verdi ve durumu açıkladı.

Günün önemli manşetleri

HATAY DEPREMİYLE İLGİLİ NACİ GÖRÜR'DEN PAYLAŞIM

AFAD depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini 8.28 km olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini de 13.9 km olarak açıkladı.

Panik yaratan depremin ardından gözler pek çok depremde olduğu gibi Prof. Dr. Naci Görür'e çevrildi. Görür sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.

Görür depremle ilgili paylaşımında "Arkadaşlar, Taşoluk-Kırıkhan/Hatay’da 4,9 deprem oldu(Hart.). Bu deprem daha öce kırılmış olan Amanos Fay Zonu içerisinde, kırılmayan bir kesimin işi, yani artçı deprem." ifadelerini kullandı.

Paniğe yol açan depreme dair Görür "Telaşa gerek yok" dedi.

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deprem Hatay naci görür
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