'Kırılmayan bir kesimin işi...' Hatay'daki depremin ardından Naci Görür'den açıklama! Artçı deprem mi?

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sabaha karşı 05.32'de meydana gelen deprem korkuya yol açtı. Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin meydana geldiği fay zonu ile ilgili bilgi verdi ve durumu açıkladı.
AFAD depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini 8.28 km olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini de 13.9 km olarak açıkladı.
Panik yaratan depremin ardından gözler pek çok depremde olduğu gibi Prof. Dr. Naci Görür'e çevrildi. Görür sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.
Görür depremle ilgili paylaşımında "Arkadaşlar, Taşoluk-Kırıkhan/Hatay’da 4,9 deprem oldu(Hart.). Bu deprem daha öce kırılmış olan Amanos Fay Zonu içerisinde, kırılmayan bir kesimin işi, yani artçı deprem." ifadelerini kullandı.
Paniğe yol açan depreme dair Görür "Telaşa gerek yok" dedi.