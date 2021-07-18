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Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni, oksijen azlığı

18.07.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas merkezden geçen bölümlerindeki balık ölümleri arttı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince daha önce alınan numunelerden balık ölümlerinin, hava sıcaklığına bağlı oksijen azlığı nedeniyle yaşandığı belirlendi.

TOPLU BALIK ÖLÜMLERİNDE İNCELEME SONUCU BELLİ OLDU

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğup, Karadeniz'e dökülen, 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümlerinde, son 2 aydır yaşanan balık ölümlerinin arttığı görüldü.

BÖLGEDE KÖTÜ KOKUYA NEDEN OLDU

BÖLGEDE KÖTÜ KOKUYA NEDEN OLDU
Balıkların, nehir kenarlarında bulunan ağaçlara ve taşlara takıldığı gözlendi. Ölü balıkların bölgede kötü kokuya da neden olduğu belirtildi. Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede su ve ölü balıklardan incelemek üzere numune aldı.

OLUMSUZ BULGU GÖRÜLMEDİ

OLUMSUZ BULGU GÖRÜLMEDİ
Numuneler, Ankara'da Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir zehirlenme belirtisine rastlanılmadı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından alınan su örneklerinde ise olumsuz bulgu görülmedi.

NEDENİ OKSİJEN YETERSİZLİĞİ

NEDENİ OKSİJEN YETERSİZLİĞİ
Kızılırmak'ta incelemelere devam eden Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Durdu Akdağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yaz aylarında özellikle temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının artmasına bağlı debinin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla suyun durgun olduğu bölgelerde balık popülasyonu fazla olduğu için buralarda oksijen yetersizliğinden balık ölümleri meydana gelmektedir. İlgili numuneleri Ankara'da Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderdik ve herhangi bir zehirlenme belirtisi olmadığı ortaya çıktı. Keza su numunesini de yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'müz, DSİ vasıtasıyla inceledi, onda da olumsuz sonuç gözlenmedi" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Sivas Türkiye
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