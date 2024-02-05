Kocaeli'de 7 kişiyi rehin almıştı! Detaylar ortaya çıktı: Bakın nasıl yakalanmış

"KÜÇÜK BİR OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Saldırganın yakalanmasının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, "Olayın öğrenilmesinden itibaren valiliğimizin koordinasyonunda İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın da talimatlarıyla hassas bir müzakere süreci götürülmeye çalışılmıştır. Özellikle böylesi olaylarda rehinelerin can güvenliğinin sağlanması ve onlara zarar gelmemesi için titiz bir çalışma yürütülmüştür. Bu nedenle basın açıklaması tarzından özellikle uzak durduk. Hedefimiz öncelikle kardeşlerimizi sağ salim oradan çıkarmaktı. Nitekim bu süreci kıymetli emniyet mensuplarımız, istihbarat teşkilatımız olabilecek tüm bağlantılarıyla değerlendirerek bir çalışma gerçekleştirdi. Daha sonra da rehinelerin hiç birisine zarar gelmeksizin, küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik" ifadelerini kullandı.