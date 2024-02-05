HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kocaeli'de 7 kişiyi rehin almıştı! Detaylar ortaya çıktı: Bakın nasıl yakalanmış

Kocaeli'de 7 kişiyi rehin almıştı! Detaylar ortaya çıktı: Bakın nasıl yakalanmış

05.02.2024 23:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir kişi, İsrail’in Gazze’de yapmış olduğu katliamları durdurmasını ve Mısır’a olan sınır kapısının açılması amacıyla ABD'ye ait firmanın 7 çalışanını rehin almıştı. Saatler süren rehine krizinde 7 kişi kurtarılırken, çalışanları rehin alan kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanırken, 7 rehinenin kurtarıldığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Olay, geçen 1 Şubat'ta Gebze ilçesinde bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisindeki ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasında meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında üzerinde sahte bomba düzeneği ve 2 silahla fabrikaya giren eski çalışan İbrahim Yeşil, içeride bulunan 7 kişiyi rehin aldı. İbrahim Yeşil, sosyal medya hesabı üzerinden hedefinin İsrail’in Gazze’de yapmış olduğu katliamları durdurması ve Mısır’a olan sınır kapısının açılması olarak açıklarken, emniyet güçleri ve saldırgan arasındaki müzakere yaklaşık 10 saat sürdü. Müzakerelerden sonuç alınmamasının ardından İbrahim Yeşil'in rehinelerin yanından ayrılıp tuvalete gittiği esnada operasyon için düğmeye basıldı. Herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı operasyonda, saldırgan gözaltına alınırken rehineler de başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

SOSYAL MEDYADAN SIK SIK PAYLAŞIM YAPTI

SOSYAL MEDYADAN SIK SIK PAYLAŞIM YAPTI

Yaklaşık 10 saat süren operasyonda haberi alan rehinelerin aileleri fabrika önünde yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Bir diğer yandan olayın sürdüğü sırada rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırgandan doğum günü kutlamak için izin istedi. Saldırganın izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. Daha önceden alınan pastaya koyulan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı. Saldırgan ise kriz sürerken sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşım yaptı.

"O KAPININ AÇILACAĞINA İNANMIŞTIM"

"O KAPININ AÇILACAĞINA İNANMIŞTIM"

Saldırgan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kimsenin söylediğinin umurumda olmadığının farkındasınızdır umarım. İster deli, ister terörist, isterse hain olsun. O kapının açılacağına inanmıştım" ifadelerini kullandı. Bir diğer paylaşımda ise, “Her ölüm, bir doğuma gebedir. Barışın doğumu ve barışın kapılarının açılması umuduyla” ifadeleri yer aldı. Rehin alınanlardan birinin ise yakınına “Sizi çok seviyorum. Kurtarın bizi artık. İyi değilim, korkuyorum. Şarjım az. Sınır kapısı açılsın istiyor. Söyleyin açılsın yoksa çıkamayacağız” dediği görüldü.

"KÜÇÜK BİR OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

"KÜÇÜK BİR OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Saldırganın yakalanmasının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, "Olayın öğrenilmesinden itibaren valiliğimizin koordinasyonunda İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın da talimatlarıyla hassas bir müzakere süreci götürülmeye çalışılmıştır. Özellikle böylesi olaylarda rehinelerin can güvenliğinin sağlanması ve onlara zarar gelmemesi için titiz bir çalışma yürütülmüştür. Bu nedenle basın açıklaması tarzından özellikle uzak durduk. Hedefimiz öncelikle kardeşlerimizi sağ salim oradan çıkarmaktı. Nitekim bu süreci kıymetli emniyet mensuplarımız, istihbarat teşkilatımız olabilecek tüm bağlantılarıyla değerlendirerek bir çalışma gerçekleştirdi. Daha sonra da rehinelerin hiç birisine zarar gelmeksizin, küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik" ifadelerini kullandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonla gözaltına alınan İbrahim Yeşil, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 4 gün gözaltında olan Yeşil ile ilişkili olduğu değerlendirilen E.Y., A.K. ile U.A., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Yeşil tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.Y. savcılık sorgusunun ardından, A.K. ve U.A. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

ANNESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Operasyonun detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre, müzakere sürecinde polisin ikna çabaları yetersiz kalınca fabrikaya saldırganın annesi getirildi. Annesiyle görüşmek istemediğini belirten Yeşil, 2-3 el silahla havaya ateş etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İsrail fabrika rehine
En Çok Okunan Haberler
Caner Erkin geri dönüyor! Yeni adresine kendi bile inanamadı

Caner Erkin geri dönüyor! Yeni adresine kendi bile inanamadı

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'den aday gösterilmeyen Mesut Yar kararını açıkladı

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'den aday gösterilmeyen Mesut Yar kararını açıkladı

YRP İstanbul'dan kimi aday gösterecek? Fatih Portakal teklif götürülen o ismi açıkladı: "Hadi canım dedim"

YRP İstanbul'dan kimi aday gösterecek? Fatih Portakal teklif götürülen o ismi açıkladı: "Hadi canım dedim"

Valilik duyurdu! 3 gün süreyle yasaklandı

Valilik duyurdu! 3 gün süreyle yasaklandı

Gönül ilişkisi detayı dikkat çekti

Gönül ilişkisi detayı dikkat çekti

Ünlü oyunculara kötü haber! Böyle duyurdu: "Olacak gibi değildi olmadı da zaten"

Ünlü oyunculara kötü haber! Böyle duyurdu: "Olacak gibi değildi olmadı da zaten"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.