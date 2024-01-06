'Kovid-19 döneminde yaşamamıştık' Acil servisler dolup taşıyor... Profesörden önemli uyarı 'B ve C vitamini' için çarpıcı sözler

Prof. Dr. Ersin Aksay, grip ve soğuk algınlığı arasındaki farklılıkların bulunduğu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Soğuk algınlığında şikayetler daha basit oluyor. Gripte viral bir hastalık ancak influenza dediğimiz virüs yol açtığı için daha ağır seyrediyor. Özellikle immün yetmezlik, kronik bronşit, diyabetik hasta ve ileri yaştaki hastalarda daha ağır geçebiliyor. Zatürreye ya da akut bronşite de çevirebiliyor. Gripte yaklaşık 39 derece ateş, yaygın kas ve eklem ağrıları, şiddetli baş ağrıları olabilir. Akut bronşite veya pnömaniye çevirmesi durumunda birkaç haftaya varan öksürükler görülebilirken; devamında ise göğüste batıcı ağrılar, yaygın kas ve eklem hastalıklarıyla da karşılaşmak mümkün."