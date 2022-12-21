Küçük bir tutamı bile şifa dağıtıyor: En güçlü antioksidan! Kanserle savaşıyor

Safran bitkisi yüzyıllardır şifa olarak kullanılıyor. Yemeklerin lezzetine lezzet katan ve oldukça renk veren safran ülkemizde pek kullanılmasa da faydaları dünyada büyük ses getiriyor. Arap mutfağında önemli bir yere sahip olan safran genellikle pilavın içerisine katılıyor. Safranın şaşırtan faydalarını duyanlar bu baharatı almak için aktara koşuyor.

SAFRANIN FAYDALARI

EN GÜÇLÜ ANTİOKSİDANLARDAN Medical News Today'e göre safran üç antioksidan içerir: krosetin, krosin ve safranal, bunlar hücrelerde oksidatif stresi ve serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olarak vücudu sağlıklı tutar. Yayınlanan bir araştırmaya göre safranın güçlü antioksidan özelliklerinin beyin ve sinir sistemi sağlığını desteklediğini ve hafızayı iyileştirebileceğini öne sürüyor.

ASTIMA VE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR Akciğer hastalıklarında safran faydası ile dikkat çekmektedir. Solunum yolunu rahatlatan, öksürüğü kesen bir özelliğe sahiptir. Soğuk algınlığı dönemlerinde ateş düşürücü olarak rol alır. Eğer astım hastası iseniz, hayatınızda safrana yer açabilirsiniz. Kuru öksürüklerle mücadele ediyorsanız, safran doğal ilaçlardan biri olacaktır.

KANSERLE SAVAŞIYOR Safran, kanser riskini en aza indiren bir bitkiler arasında bulunuyor. Vücuda kanserli hücrelerin girmesini ve yayılmasını önler. Eğer tümör teşhis edildiyse, küçülmesini ve iyileşmesini sağlayabiliyor. Uzmanlar safranın tüketilmesini ve çeşitli şekillerde yemeklerde kullanılmasını tavsiye etmektedir. Çünkü safran antioksidan özelliklere sahip mucize bir bitkidir.

STRESTEN UZAKLAŞTIRIYOR Safran kişide serotonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Özellikle de depresyon ve bunalımlı günlerde safran tüketildiğinde, kişinin stresten uzaklaştığı ve kendini daha iyi hissettiği bilinmektedir. Bu etkileri safran çayı içerek görebilirsiniz. Çünkü safran çayı faydaları ile kişiyi stresli dönemlerden uzaklaştırıp daha keyifli hale getirir. Hatırlatmakta fayda olacaktır ki; safran gebelik döneminde kullanılması tehlikeli olan baharatlardan biridir.