Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alımı şartları nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav yoluyla 465 sözleşmeli personel alınacağı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan bu açıklama sonrası işe girmek isteyen vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alımı şartları nelerdir? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan personel alımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 465 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları 28 Mart 11 Nisan tarihleri arasında alınacaktır. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ikinci başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapacaklar.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ ALIMI ŞARTLARI NELER? Kültür ve Turizm Bakanlığı yazılı açıklamasında, adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlara yer verdi.