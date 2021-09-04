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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ve burs başvuruları nereden yapılır?

04.09.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihlerinin belli olmasının ardından üniversiteye kayıt işlemlerini gerçekleştirmek için bekleyen öğrencilerin, kayıt işleminin ardından gündeminde barınma ihtiyacı bulunuyor. Milyonlarca öğrenciye KYK tarafından her yıl yurt ve burs imkanı sağlanıyor. Başvurular, ilk kez üniversiteye gidecek öğrenciler ile yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri tarafından yapılıyor.

Milyonlarca öğrenci üniversite kayıt işlemlerine bugün itibarıyla başladı. Belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlayacak olan öğrenciler okulların açılmasının ardından KYK'nın sağlamış olduğu yurt ve burs imkanından yararlanmak için başvuru yapacak. Her sene milyonlarca öğrenciye sağlanan KYK yurt ve burs imkanlarında öncelikle maddi durum esas alınıyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri, kayıt için belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlamak için okulun yolunu tuttu. Kayıt işlemleri bugün itibarıyla başladı.
4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında üniversite elektronik kayıt işlemleri gerçekleşecek. Okulda kayıt işlemleri ise 6-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri sisteme girecek.
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç) c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç) ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
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Anahtar Kelimeler:
KYK
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