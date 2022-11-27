Lezzetli olduğu için yeniliyor ama zehirden farksız! Damarların tıkanmasına neden oluyor

Sağlıklı beslenmenin önemi uzmanlar tarafından her fırsatta vurgulanmaktadır. Daha sağlıklı olmak adına yenilen yiyeceklerin içerisinde bulunan zararlı maddelere dikkat etmek gerekir. Vücudun sağlığı için gerekli olan sodyumun fazla alınması yüksek tansiyon, osteoporoz, felç, kalp hastalığı ve böbrek hastalığı için risk oluşturmaktadır.

SODYUMU YÜKSEK GIDALAR

TURŞU İyi bir probiyotik kaynağı ve Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan turşunun kalori içeriği çok düşük olsa da tuz oranı oldukça yüksek. 100 gramında 1.208 mg (yarım çay kaşığı tuz) sodyum bulunur. Tansiyon ve böbrek hastalığı olan kişilerin dikkatli tüketmesi önerilir.

MADEN SUYU Özellikle yazın limon ile daha çok tüketilen maden suyu, protein, karbonhidrat veya yağ barındırmaz ve kalorisi yoktur. Sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyumdan da zengindir. Ancak mineral alımı açısından özellikle sıcak havalarda kurtarıcı olan doğal maden suyunun 100 ml’sinde 756 mg sodyum (yaklaşık yarım çay kaşığı tuz) bulunur.

ET VE TAVUK BULYON Bulyonlar; pilav, çorba ve benzeri yiyeceklerde sıklıkla kullanılır. Ancak 100 gramında 23 bin 875 mg sodyum (12 çay kaşığı tuz) bulunur. Aynı zamanda içerisinde MSG (monosodyum glutamat) mevcuttur. Lezzet arttırıcı olup, sinir hücrelerine zarar verebilir ve bu tada bağımlılık oluşabilir. Bulyonlar yerine saf et suyu kullanılması daha uygun olur.

KABARTMA TOZU Kekler, vb. birçok tarifte yer verdiğimiz kabartma tozu sodyum bikarbonat, kuru asit (H+) ve mısır nişastasının bileşimidir. 10 gramlık 1 paketinde 1.060 mg (yarım çay kaşığı tuz) sodyum bulunur.