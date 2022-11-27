HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Lezzetli olduğu için yeniliyor ama zehirden farksız! Damarların tıkanmasına neden oluyor

Lezzetli olduğu için yeniliyor ama zehirden farksız! Damarların tıkanmasına neden oluyor

27.11.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sodyum vücudumuz için önemli olan minerallerdendir. Suyun vücuttaki dağılımına yarayarak asit- baz dengesini korumasına yardımcı olur. Ancak yemeklerin içerisinde bulunan fazla sodyum çok ciddi hastalıklara yol açabilmektedir. Farkında olmadan yediğimiz birçok yiyeceğin içerisinde yüksek miktarda sodyum bulunmaktadır.

Sağlıklı beslenmenin önemi uzmanlar tarafından her fırsatta vurgulanmaktadır. Daha sağlıklı olmak adına yenilen yiyeceklerin içerisinde bulunan zararlı maddelere dikkat etmek gerekir. Vücudun sağlığı için gerekli olan sodyumun fazla alınması yüksek tansiyon, osteoporoz, felç, kalp hastalığı ve böbrek hastalığı için risk oluşturmaktadır.

SODYUMU YÜKSEK GIDALAR

TURŞU

TURŞU
İyi bir probiyotik kaynağı ve Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan turşunun kalori içeriği çok düşük olsa da tuz oranı oldukça yüksek. 100 gramında 1.208 mg (yarım çay kaşığı tuz) sodyum bulunur. Tansiyon ve böbrek hastalığı olan kişilerin dikkatli tüketmesi önerilir.

MADEN SUYU

MADEN SUYU
Özellikle yazın limon ile daha çok tüketilen maden suyu, protein, karbonhidrat veya yağ barındırmaz ve kalorisi yoktur. Sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyumdan da zengindir. Ancak mineral alımı açısından özellikle sıcak havalarda kurtarıcı olan doğal maden suyunun 100 ml’sinde 756 mg sodyum (yaklaşık yarım çay kaşığı tuz) bulunur.

ET VE TAVUK BULYON

ET VE TAVUK BULYON
Bulyonlar; pilav, çorba ve benzeri yiyeceklerde sıklıkla kullanılır. Ancak 100 gramında 23 bin 875 mg sodyum (12 çay kaşığı tuz) bulunur. Aynı zamanda içerisinde MSG (monosodyum glutamat) mevcuttur. Lezzet arttırıcı olup, sinir hücrelerine zarar verebilir ve bu tada bağımlılık oluşabilir. Bulyonlar yerine saf et suyu kullanılması daha uygun olur.

KABARTMA TOZU

KABARTMA TOZU
Kekler, vb. birçok tarifte yer verdiğimiz kabartma tozu sodyum bikarbonat, kuru asit (H+) ve mısır nişastasının bileşimidir. 10 gramlık 1 paketinde 1.060 mg (yarım çay kaşığı tuz) sodyum bulunur.

HAZIR ÇORBA

HAZIR ÇORBA
Çalışanların kurtarıcısı olan hazır çorbaların sodyum ve MSG içeriği yüksektir. 1 paket hazır çorba ortalama 750-800 mg (yaklaşık yarım çay kaşığı tuz) sodyum içerir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
maden suyu turşu tuz çorba kabartma tozu bulyon galeta unu hazır çorba sodyum zehir

En Çok Okunan Haberler

Yüz binler bekliyor! Öğretmenler, işçiler... Gözler Kabine'de!

Yüz binler bekliyor! Öğretmenler, işçiler... Gözler Kabine'de!

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı

5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı

Tüm muhalefeti geride bıraktı! O partiden dikkat çeken yükseliş

Tüm muhalefeti geride bıraktı! O partiden dikkat çeken yükseliş

Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...

Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...

Şehidin sosyal medyadaki görüntüleri yürekleri dağladı!

Şehidin sosyal medyadaki görüntüleri yürekleri dağladı!

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.