Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Haziran tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih yapacakları tarihi bekleyen öğrenciler bir yandan özel liseleri ve taban puanlarını da araştırmaya başladı. Öte yandan yalnızca İstanbul'da bulunan 77 özel okul bu yıl da öğrencilerini LGS puanına göre alacak. Peki LGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte 2021 özel lise taban puanları...
2021 özel lise taban puanları
Geçtiğimiz istedikleri liseye yerleşebilmek için LGS'de ter döken öğrencilerin aldıkları puanlar 29 Haziran 2021 tarihinde MEB'in resmi sitesinde yayınlandı.
Tercih süreci ise 5 Temmuz salı günü başlayıp, 16 Haziran Cuma günü son bulacak. Bu doğrultuda tercihlerini özel liselerden yana kullanmak isteyen öğrenciler ise özel okulların taban puanlarını araştırıyor.
2021 ÖZEL LİSE LGS TABAN PUANLARI
* Özel Amerikan Robert Lisesi (kız) 468
* Özel Amerikan Robert Lisesi (kız) 468
* Özel Amerikan Robert Lisesi (erkek) 468
* Özel Üsküdar Amerikan Lisesi (erkek) 458
* Özel Alman Lisesi 458
* SEV Amerikan Koleji 440
* Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 438
* Özel Üsküdar Amerikan Lisesi (kız) 458
* Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi 417
* Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi 428
* St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu 430
* Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 417
* St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu -Ticaret Bölümü 420
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