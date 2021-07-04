Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Haziran tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tercih yapacakları tarihi bekleyen öğrenciler bir yandan özel liseleri ve taban puanlarını da araştırmaya başladı. Öte yandan yalnızca İstanbul'da bulunan 77 özel okul bu yıl da öğrencilerini LGS puanına göre alacak. Peki LGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte 2021 özel lise taban puanları...