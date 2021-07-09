Milyonlarca öğrenci ve veli "Lise 1. ve 2. nakil işlemleri ne zaman?" , "Lise 1. ve 2. nakil başvurusu nasıl yapılıyor?" sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin veya okula yerleşemeyen öğrencilerin, nakil başvurusunu açıklanan tarihlerde yapması gerekiyor. İşte ayrıntılar...