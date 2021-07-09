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Lise 1. ve 2. nakil işlemleri ne zaman? Lise 1. ve 2. nakil başvurusu nasıl yapılıyor?

09.07.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS'nin açıklanmasının ardından "Lise 1. ve 2. nakil işlemleri ne zaman?" , "Lise 1. ve 2. nakil başvurusu nasıl yapılıyor?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Öğrencilerin ve velilerin gözü konuya ilişkin yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Nakiller geçen sene olduğu gibi bu sene de iki dönemde gerçekleştirilecek. İşte ayrıntılar...

Milyonlarca öğrenci ve veli "Lise 1. ve 2. nakil işlemleri ne zaman?" , "Lise 1. ve 2. nakil başvurusu nasıl yapılıyor?" sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin veya okula yerleşemeyen öğrencilerin, nakil başvurusunu açıklanan tarihlerde yapması gerekiyor. İşte ayrıntılar...

Lise 1. ve 2. nakil işlemleri ne zaman yapılıyor?

LGS birinci nakil tercih başvurularının 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Nakil sonuçlarının ise 2 Ağustos'ta açıklanacağı öğrenildi.
Nakil başvurusunda bulunmak isteyenler işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilir.
Sol menüden "Kamu Kurumları" kısmını seçin ardından sağdaki "Milli Eğitim Bakanlığı" seçeneğine, sonrasında da "MEB Öğrenci Nakil İşlemleri" seçeneğine tıklayın.
Bunun ardından velisi olduğunuz öğrencilerin listelendiği sayfa açılır. Nakil yapmak istediğiniz öğrenciyi seçin ve "Veli Nakil Sistemine Bağlan" kısmına tıklayın.
"Evet" seçeneğine tıkladıktan sonra hangi kuruma nakil yapmak istiyorsanız "Kurum" kısmından seçip başvuruyu kaydedin.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
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