Liste güncellendi! İşte 150 bin TL'nin altındaki uygun otomobiller...

Pandemi dönemiyle birlikte hem ülkemizde hem de dünyada en çok etkilenenlerden biri otomotiv sektörü oldu. Pek çok kişi geçen yıl almak istediği arabanın bu yıl yanına bile yaklaşamaz hale geldi. Bugün sizler için bütçenize uygun 150 bin TL’nin altında olan araçları bir araya getirdik. Sizler de cebinize uygun arabayı seçerek hayallerinize kavuşabilirsiniz. İşte 150 bin TL’nin altında olan araçlar…

150 BİN TL’NİN ALTINDA ARAÇLAR

Sıfır araç almak pek çok kişi için hayal olurken vatandaş arabasını yenilemek veya ilk defa araba almak için ikinci el araçlara yoğun ilgi gösterdi. Uygun fiyatlı araçları araştıranlar için yeni bir liste hazırladık. Sizler de bu liste ile hayallerinizdeki otomobile kavuşabilirsiniz.