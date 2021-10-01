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Liste güncellendi! İşte 150 bin TL'nin altındaki uygun otomobiller...

01.10.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil fiyatlarındaki artış pandemi ile birlikte tavan yaptı. Uygun fiyata araç satın almak isteyen pek çok kişi ise hem internetten hem de galerileri gezerek piyasa araştırması yapıyor. İşte sizler için 150 bin TL’nin altında araçlar…

Pandemi dönemiyle birlikte hem ülkemizde hem de dünyada en çok etkilenenlerden biri otomotiv sektörü oldu. Pek çok kişi geçen yıl almak istediği arabanın bu yıl yanına bile yaklaşamaz hale geldi. Bugün sizler için bütçenize uygun 150 bin TL’nin altında olan araçları bir araya getirdik. Sizler de cebinize uygun arabayı seçerek hayallerinize kavuşabilirsiniz. İşte 150 bin TL’nin altında olan araçlar…

150 BİN TL’NİN ALTINDA ARAÇLAR

Sıfır araç almak pek çok kişi için hayal olurken vatandaş arabasını yenilemek veya ilk defa araba almak için ikinci el araçlara yoğun ilgi gösterdi. Uygun fiyatlı araçları araştıranlar için yeni bir liste hazırladık. Sizler de bu liste ile hayallerinizdeki otomobile kavuşabilirsiniz.

İşte 150 bin TL altında olan araçların listesi…

Hyundai İ 20 1.4 CRDİ: 2017 model dizel manuel 70 bin km’de 147 bin TL
Volkswagen Golf 1.6 TDİ Blue Motion: 2015 model dizel manuel 153 bin km’de 145 bin TL
Skoda Fabia 1.6 TDI Ambition 2013 model dizel manuel 192 bin km’de 125 bin TL
Ford Fiesta Trend X: 2014 model yarı otomatik 59 bin kilometrede 142 bin TL
Toyota Coralla 1.33 Life: 2015 model benzin manuel 98 bin km’de 147 bin 900 TL
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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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