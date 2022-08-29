Mantıklı geliyor olabilir ama bebek bakımında asla yapmamanız gerekenler

Bebek bakımında herkesin doğruları değişiklik gösteriyor. Çevreden gelen bilgilerin çoğu yanlış sonuçlara yol açıyor. Bebeğin sağlıklı bir şekilde büyümesi için bakımında çevrenin bilgilerine değil kanıtlanmış bilgilere güvenmek gerekiyor. Bebek bakımında en sık yapılan ve asla yapmamanız gereken davranışları merak ediyorsanız bu habere göz atabilirsiniz.

BEBEK BAKIMINDA YAPILMAMASI GEREKENLER

BEBEĞİ YALNIZ BIRAKMAK Bir bebek herhangi bir koşulda hiçbir zaman refakatsiz ya da yalnız başına olmamalıdır. Ağlamak bir iletişim şeklidir. Eğer bebeğiniz ağlıyor ise, bunun nedeni bir şeye ihtiyacı olmasıdır: beslenmesi ya da altının değiştirilmesi gerekiyor veya bir şey canını yakıyor olabilir; ya da bebek sadece annesi ile birlikte olmak isteyebilir. Bazı insanlar bebeğin nasıl bağımsız olunacağını öğrenmesi gerektiğini söyler. Bununla birlikte, bebekler, hayatın ilerleyen zamanlarında nasıl bağımsız olunacağını zaten öğreneceklerdir.

YALNIZ BAŞINA UYUTMAK Bir bebek bir yetişkin gibi uyumaz. Her iki ya da üç saatte bir, bebek, tekrar uyumak için anneyi aramak amacıyla uyanır. Bebeğe uyumayı öğretemezsiniz, aksine, bebek kendi başına doğal bir şekilde uyuyacaktır. Kendi kendine uykuya dalmak, bebek büyüdükçe zaman içinde oluşan bir süreçtir. Bebeğinizle aynı yatakta uyumak konusunda emin değilseniz, beşiğini olabildiğince yanınıza yaklaştırın, böylelikle mümkün olan en kısa zamanda yanında olabilirsiniz. Bunu yapmak, gece kalkmak zorunda kalacağınız süreleri en aza indirmeniz konusunda da size yardımcı olacaktır.

KUCAĞA ALMAMAK Bir annenin kollarının verdiği güven duygusu bebeği rahatlatır. Bir bebek annenin kollarında düzenli olarak rahatlamıyorsa, bu bebeğin sakinleşmesi ve yaşamına devam etmesi zorlaşacaktır. Bebekler kendilerini koruyamazlar. Anneleriyle olabildiğince fazla iletişim kurmaya ihtiyaçları vardır. Bebeklerin ihtiyaç duydukları şeyler onlara sağlanmalı, onlar korunmalı ve özen görmelidir. Başlangıçtan itibaren bebekle olan temasın sınırlandırılması, mutluluk için çalışan hormonal reseptörleri zayıflatır (serotonin, endojen opioidler ve oksitosin).

AGRESİF ŞEKİLDE SALLAMAK Agresif bir sarsıntı bebeğinizin sakinleşmesine yardımcı olmayacaktır. Bu eylem büyük ihtimalle onların korkmasına ve daha fazla ağlamalarına neden olacaktır. Buna ek olarak bebeğin narin küçük bedenini incitebilirsiniz. Sevmek ve sık sık kucaklaşmak onlara sakinleşmek için ihtiyaç duydukları huzur ve sükuneti sağlayacaktır.