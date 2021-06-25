Marmara'da müsilaja daldı, denizin üstü de altı da içleri acıttı!

Antalya’da yaşayan ve video paylaşım sitesi YouTube’de 7,5 milyon takipçiyle ‘Deli mi ne’ isimli kanalın sahibi ünlü fenomen Fester Abdü, uzun süredir kamuoyunda gündemde olan Marmara Denizi’ndeki müsilaj (deniz salyası) kabusuna dikkat çekmek için dün İstanbul’a uçtu.

7,5 milyon takipçisiyle paylaşacak: Altı da üstü de içler acısı

Müsilajın yoğun olduğu kısma gelerek dalgıç kıyafetlerini giyen Abdü, burada bir dalış gerçekleştirdi.

Abdü, müsilaja dikkat çekmek ve çoğunluğu genç kesim olan takipçilerine çevre bilincini aşılamak için, dalış esnasını su altı ve su üstünden kayda aldı. Su üzeri ve içerisindeki müsilaj görüntüsü ise içleri acıttı.

''İÇLER ACISI'' Görüntüleri takipçileriyle paylaşacağını belirten Abdü, verdiği demeçte şöyle konuştu: İnsanlara bu durumun ne kadar vahim bir durum olduğunu anlatabilmek adına Antalya’dan, İstanbul’a geldim. Antalya’da denizimiz tertemiz ama Marmara’da içler acısı.

Suyun içerisine girdim ve takipçilerimize durumun ne kadar vahim olduğunu göstermeye çalıştım. Umarım kısa sürede denizlerimiz eskisi kadar mavi ve temiz hale gelir.