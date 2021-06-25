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  4. Marmara'da müsilaja daldı, denizin üstü de altı da içleri acıttı!

Marmara'da müsilaja daldı, denizin üstü de altı da içleri acıttı!

25.06.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yaşayan ve 'Deli mi ne' kanalının sahibi eski milli sporcu ünlü fenomen Fester Abdü, müsilaja dikkat çekmek için Marmara Denizi’nde dalış gerçekleştirdi. Dalış anlarını kayda alan Abdü, gençlere çevre bilincini aşılamak için görüntüleri 7,5 milyon takipçisiyle paylaşacak.

Antalya’da yaşayan ve video paylaşım sitesi YouTube’de 7,5 milyon takipçiyle ‘Deli mi ne’ isimli kanalın sahibi ünlü fenomen Fester Abdü, uzun süredir kamuoyunda gündemde olan Marmara Denizi’ndeki müsilaj (deniz salyası) kabusuna dikkat çekmek için dün İstanbul’a uçtu.

7,5 milyon takipçisiyle paylaşacak: Altı da üstü de içler acısı

Müsilajın yoğun olduğu kısma gelerek dalgıç kıyafetlerini giyen Abdü, burada bir dalış gerçekleştirdi.
Abdü, müsilaja dikkat çekmek ve çoğunluğu genç kesim olan takipçilerine çevre bilincini aşılamak için, dalış esnasını su altı ve su üstünden kayda aldı. Su üzeri ve içerisindeki müsilaj görüntüsü ise içleri acıttı.

''İÇLER ACISI''

''İÇLER ACISI''
Görüntüleri takipçileriyle paylaşacağını belirten Abdü, verdiği demeçte şöyle konuştu: İnsanlara bu durumun ne kadar vahim bir durum olduğunu anlatabilmek adına Antalya’dan, İstanbul’a geldim. Antalya’da denizimiz tertemiz ama Marmara’da içler acısı.
Suyun içerisine girdim ve takipçilerimize durumun ne kadar vahim olduğunu göstermeye çalıştım. Umarım kısa sürede denizlerimiz eskisi kadar mavi ve temiz hale gelir.
Çünkü o görüntüleri çok özlemiş durumdayız. Hızlı bir şekilde toparlansın, Marmara eskisi kadar temiz olsun.
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Anahtar Kelimeler:
youtube antalya deniz salyası
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ÖLÜYORUUUM,ÖLÜYORUMM DEDİM DEDİM DURDUUUM BAK ŞİMDİ ÖLDÜM.NE DENİZE GİREBİLİRSİNİZ NEDE BALIIK YİYEBİLİRSİNİZ. AKITIN LAĞIM VE KİMYASALLARI BANA,DOLDURUN DENİZİ ÇAMUR HAFRİYATLARLA ŞİMDİ NOLDİ BAK ÖLDÜÜÜM VE SIRA SİZİ ÖLDÜRMEYE GELDİİİ.
çöp atmayın denizlere allah rızası için ne olur.
Rant ve yağma kültüründen beslenenler, Ülkeyi de Marmara denizini de mahvettiler..

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