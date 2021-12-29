HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmara'nın tahıl ambarı can çekişiyor! Sular altında kaldı, ekipler askeri araç ve kepçelerle müdahale etti

Marmara'nın tahıl ambarı can çekişiyor! Sular altında kaldı, ekipler askeri araç ve kepçelerle müdahale etti

29.12.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuvvetli yağış nedeniyle Edirne ve Kırklareli'de taşkınlar meydana geldi. 'Turuncu' alarm verilen Ergene Nehri, debisinin son 24 saatte 7,5 kat artması nedeniyle Edirne Uzunköprü'deki yatağından taşarken, çevredeki tarım alanları da sular altında kaldı.

Marmara'nın 'tahıl ambarı' olarak nitelendirilen Trakya'da etkili olan kuvvetli yağış taşkınlara neden oldu. Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu' alarm verdiği Ergene Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda tarım alanı sular altında kaldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI, DERELER TAŞTI

Trakya'yı dünden itibaren etkisi altına alan sağanak, Edirne ve Kırklareli'nin ilçelerinde taşkınlara yol açtı, ev ve iş yerlerini su bastı, dereler taştı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde evlerinde mahsur kalanar, ekipler tarafından askeri araçlar ve kepçeler ile kurtarıldı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de sel meydana geldi. Gece Kırkkavak Deresi'nin taşması sonucu su baskınları yaşandı. Sağanak nedeniyle kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri için DSİ, geçtiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi kesiminde 'turuncu alarm' verdi. Son 24 saatte debisi 7,5 kat artan Ergene'nin Lüleburgaz kesimde su seviyesi, 49 metreküp/saniyeden 240 metreküp saniyeye, Uzunköprü'de ise 17 metreküp/saniyeden 128 metreküp/saniyeye yükseldi.

turuncu-alarm-verilen-ergene-nehri-uzunkoprude-tasti_4355_dhaphoto7

TARIM ALANLARI DA SULAR ALTINDA KALDI

Debisi yükselen Ergene Nehri, Uzunköprü ilçesinin bazı kesiminde yatağından çıkarak taşarken, çevresindeki tarım alanları da sular altında kaldı. İlçe ile aynı adı taşıyan tarihi Uzunköprü'nün restorasyona alınması nedeniyle Meriç ile Uzunköprü arasında açılan yeni kara yolu da sular altında kalarak, ulaşıma kapandı. Her iki ilçe arasındaki ulaşım, çevre yolundan sağlanmaya başlandı. Ayrıca dün taşan Kırkkavak Deresi'nde de su seviyesi düşmeye başladı.

turuncu-alarm-verilen-ergene-nehri-uzunkoprude-tasti_4355_dhaphoto4

Edirne Valiliği, Uzunköprü ilçesinde selden etkilenen bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kepçe ve askeri araçların kullanıldığı çalışmalar, Uzunköprü merkez, Salarlı, Kurtbey, Kırkkavak ve Ömerbey köylerinde yürütülüyor. Sel nedeniyle yarılan Salarlı- Kurtbey köyleri arasındaki yol, onarılarak tekrar ulaşıma açıldı. Uzunköprü Ömerbey yolunda ise su tahliyesi için yarılan yolda onarım çalışmaları sürdürülürken, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

METEOROLOJİDEN 'SARI KOD'

Öte yandan bölgede 'sarı kod'lu yağış uyarısı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların bugün de yer yer devam edeceğini ve su baskınları ile taşkınlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA-DHA

BÖLGEDEN GÖRÜNTÜLER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Edirne Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmî Gazete'de

Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmî Gazete'de

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1606 lira cezası var

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1606 lira cezası var

"Omicron’un sesini duyacaksınız" Dikkat çeken belirti...

"Omicron’un sesini duyacaksınız" Dikkat çeken belirti...

Hız limitini aştığı için yediği ceza iptal edildi! Emsal karar

Hız limitini aştığı için yediği ceza iptal edildi! Emsal karar

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.